После начала полномасштабной военной агрессии России против Украины западные страны оказывают поддержку Украине. Несмотря на попытки РФ повлиять на решение и европейскую сплоченность в вопросе Украины, ЕС оказывает необходимую финансовую и военную поддержку. В России не могут смириться с такой ситуацией и не оставляют попыток рассорить западных партнеров с Украиной.

Сергей Лавров. Фото портал "Комментарии"

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Брюссель согласовал уже десятки миллиардов евро на закупку вооружения для Киева, интегрировал Украину в программы производства БПЛА, наладил целый конвейер поставок смертоносного оружия.

"Вот что за последние три месяца получили ответные жители стран-членов ЕС. Это лишь немного подтвержденных случаев из множества — признанных властью стран или самим Киевом", — заявила она.

Речь идет о дронах в воздушном пространстве европейских стран. Захарова заявила, что за три месяца было одиннадцать подтвержденных инцидентов.

"Если называть вещи своими именами, то каждую неделю Киев бомбит Евросоюз. Безумие Банковой уже вызвало правительственный кризис в Латвии, огромные логистические проблемы в Финляндии, экологические и социальные последствия для всей Восточной Европы", — приступила к истерическим угрозам Захарова.

По ее словам, впервые в истории НАТО истребитель Альянса сбивает дрон ракетой над территорией союзника.

"И каждый раз — то же самое: "Нужно дать Киеву больше денег". Если и вводить термин "политическое членовредительство", то лучше не найти иллюстрации", — подытожила она.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский объяснял ситуацию с дронами.

На пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом в Таллине Зеленский пояснил: "Например, когда идет наш ответ на те или иные российские удары и если в небе стран Латвии, Литвы, Эстонии появляется российский дрон, понятно для чего. Когда появляется украинский дрон, мы понимаем, что они могут изменять курс наших дронов. Это не массово. Единичные такие случаи были из-за систем радиоэлектронной борьбы. Что для этого нужно? Мы начали работать".

Напомним: портал "Комментарии" писал , какие слова Зеленского довели Захарову до истерики.



