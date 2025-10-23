В Україні під час війни відповідно до чинного законодавства заборонено проводити вибори. Про це згадали у Лаврова, однак, пояснили це на свій лад.

Представниця МЗС РФ Марія Захарова згадала, що 26 жовтня в Україні мали б відбутися чергові місцеві вибори.

“Проте до них, як і у випадку із президентськими та парламентськими виборами, справа теж так і не дійшла. При цьому відповідальність за неможливість організації виборів депутати Верховної Ради безцеремонно поклали, як завжди, на Росію”, — заявила вона.

На її думку, не війна є перешкодою для проведення виборів, а це бажання “Банкової розпочати давно задуману, вже остаточну зачистку політичного поля”. Також вона нагадала про громадянство мера Одеси Труханова.

“Задля зміцнення своєї влади у цьому традиційно російському місті Зеленський забув навіть надати прийнятим рішенням хоча б мінімальну видимість “демократичності”. Те, що заміна мера Одеси на “ручного генерала” все більше нагадує встановлення військової диктатури, зазначили у світі. Немає сумнівів, що на черзі у репресивному списку кліки можуть опинитися й інші політичні опоненти Зеленського – градоначальники Києва, Харкова, Дніпропетровська”, — заявила Захарова.

На її переконання, схема з позбавленням громадянства під приводом “зв'язків з Росією” буде використана для усунення з посади будь-якого неугодного чиновника, особливо з антикорупційних структур, які Банкова поки що безуспішно намагається поставити під свій контроль.

