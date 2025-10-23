Рубрики
В Україні під час війни відповідно до чинного законодавства заборонено проводити вибори. Про це згадали у Лаврова, однак, пояснили це на свій лад.
Сергій Лавров. Фото портал "Коментарі"
Представниця МЗС РФ Марія Захарова згадала, що 26 жовтня в Україні мали б відбутися чергові місцеві вибори.
На її думку, не війна є перешкодою для проведення виборів, а це бажання “Банкової розпочати давно задуману, вже остаточну зачистку політичного поля”. Також вона нагадала про громадянство мера Одеси Труханова.
На її переконання, схема з позбавленням громадянства під приводом “зв'язків з Росією” буде використана для усунення з посади будь-якого неугодного чиновника, особливо з антикорупційних структур, які Банкова поки що безуспішно намагається поставити під свій контроль.
