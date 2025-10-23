Рубрики
Кречмаровская Наталия
В Украине во время войны в соответствии с действующим законодательством запрещено проводить выборы. Об этом упомянули у Лаврова, однако, объяснили это на свой манер.
Сергей Лавров. Фото портал "Комментарии"
Представитель МИД РФ Мария Захарова вспомнила, что 26 октября в Украине должны были состояться очередные местные выборы.
По ее мнению, не война является препятствием для проведения выборов, а это желание "Банковой начать давно задуманную, уже окончательную зачистку политического поля". Также она напомнила о гражданстве мэра Одессы Труханова.
По ее убеждению, схема с лишением гражданства под предлогом "связей с Россией" будет использована для отстранения от должности любого неугодного чиновника, особенно из антикоррупционных структур, которые Банковая пока безуспешно пытается поставить под свой контроль.
