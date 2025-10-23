В Украине во время войны в соответствии с действующим законодательством запрещено проводить выборы. Об этом упомянули у Лаврова, однако, объяснили это на свой манер.

Сергей Лавров. Фото портал "Комментарии"

Представитель МИД РФ Мария Захарова вспомнила, что 26 октября в Украине должны были состояться очередные местные выборы.

"Однако до них, как и в случае с президентскими и парламентскими выборами, дело тоже так и не дошло. При этом ответственность за невозможность организации выборов депутаты Верховной Рады бесцеремонно возложили, как всегда, на Россию", — заявила она.

По ее мнению, не война является препятствием для проведения выборов, а это желание "Банковой начать давно задуманную, уже окончательную зачистку политического поля". Также она напомнила о гражданстве мэра Одессы Труханова.

"Для укрепления своей власти в этом традиционно российском городе Зеленский забыл даже придать принятым решениям хотя бы минимальную видимость "демократичности". То, что замена мэра Одессы на "ручного генерала" все больше напоминает установление военной диктатуры, отметили в мире. Нет сомнений, что в очереди в репрессивном списке клики могут оказаться и другие политические оппоненты Зеленского — градоначальники Киева, Харькова, Днепропетровска”, — заявила Захарова.

По ее убеждению, схема с лишением гражданства под предлогом "связей с Россией" будет использована для отстранения от должности любого неугодного чиновника, особенно из антикоррупционных структур, которые Банковая пока безуспешно пытается поставить под свой контроль.

