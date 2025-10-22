Західний світ шукає шляхи завершення війни в Україні. Президент США Дональд Трамп запропонував Україні та Росії зупинитися на нинішній лінії бойового зіткнення. Президент України Володимир Зеленський підтримав пропозицію американського лідера, а російська сторона її відкинула.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, заважає “врегулювати конфлікт” в Україні мілітаристський настрій Європи пише видання “Інтерфакс”.

"Загалом ми бачимо, що Європа зайшлася в такій антиросійській істериці мілітаристській. Чим це скінчиться, подивимося, але така позиція сильно заважає процесу виходу на мирне русло врегулювання з Україною. Ми, з одного боку, на тлі цього продовжуємо спеціальну військову операцію, з іншого боку, ми зберігаємо відкритість. Ми продовжуємо підтримувати миротворчі зусилля президента США, вважаємо, що це дуже важливо”, — пояснив позицію Кремля Пєсков.

За його словами, "миротворчі зусилля президента США фактично розбиваються об скелю європейського мілітаризму", "роль Європи у нагнітанні ситуації максимальна".

На переконання Пєскова, європейці всіляко заохочують “київський режим” на незговірливість, відсутність діалогу. Він зазначив, що якби цього провокування не відчував, Київ поводився б по-іншому.

"Європа фактично не приховує свого бажання влаштовувати провокаційні дії, цілком серйозно обговорює можливість, наприклад, блокування Балтійського моря для торговельного судноплавства. Добре, що там поки що залишаються хоч у якихось питаннях якісь тверезі голови, які кажуть, що це може мати катастрофічні наслідки", — пояснив він.

