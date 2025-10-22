Рубрики
Кречмаровская Наталия
Західний світ шукає шляхи завершення війни в Україні. Президент США Дональд Трамп запропонував Україні та Росії зупинитися на нинішній лінії бойового зіткнення. Президент України Володимир Зеленський підтримав пропозицію американського лідера, а російська сторона її відкинула.
Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, заважає “врегулювати конфлікт” в Україні мілітаристський настрій Європи пише видання “Інтерфакс”.
За його словами, "миротворчі зусилля президента США фактично розбиваються об скелю європейського мілітаризму", "роль Європи у нагнітанні ситуації максимальна".
На переконання Пєскова, європейці всіляко заохочують “київський режим” на незговірливість, відсутність діалогу. Він зазначив, що якби цього провокування не відчував, Київ поводився б по-іншому.
