У Путіна вигадали причину, чому неможливо завершити війну в Україні: "проблема не в Росії"
commentss НОВИНИ Всі новини

У Путіна вигадали причину, чому неможливо завершити війну в Україні: "проблема не в Росії"

У Путіна накинулися на Захід: Пєсков назвав причину, чому неможливо завершити війну

22 жовтня 2025, 22:14
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Західний світ шукає шляхи завершення війни в Україні. Президент США Дональд Трамп запропонував Україні та Росії зупинитися на нинішній лінії бойового зіткнення. Президент України Володимир Зеленський підтримав пропозицію американського лідера, а російська сторона її відкинула. 

У Путіна вигадали причину, чому неможливо завершити війну в Україні: "проблема не в Росії"

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, заважає “врегулювати конфлікт” в Україні мілітаристський настрій Європи пише видання “Інтерфакс”.

"Загалом ми бачимо, що Європа зайшлася в такій антиросійській істериці мілітаристській. Чим це скінчиться, подивимося, але така позиція сильно заважає процесу виходу на мирне русло врегулювання з Україною. Ми, з одного боку, на тлі цього продовжуємо спеціальну військову операцію, з іншого боку, ми зберігаємо відкритість. Ми продовжуємо підтримувати миротворчі зусилля президента США, вважаємо, що це дуже важливо”, — пояснив позицію Кремля Пєсков.

За його словами, "миротворчі зусилля президента США фактично розбиваються об скелю європейського мілітаризму", "роль Європи у нагнітанні ситуації максимальна".

На переконання Пєскова, європейці всіляко заохочують “київський режим” на незговірливість, відсутність діалогу. Він зазначив, що якби цього провокування не відчував, Київ поводився б по-іншому.

"Європа фактично не приховує свого бажання влаштовувати провокаційні дії, цілком серйозно обговорює можливість, наприклад, блокування Балтійського моря для торговельного судноплавства. Добре, що там поки що залишаються хоч у якихось питаннях якісь тверезі голови, які кажуть, що це може мати катастрофічні наслідки", — пояснив він.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що за продовження війни Росії проти України заплатять росіяни. 




Джерело: https://www.interfax.ru/world/1050534
