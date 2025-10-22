Рубрики
Кречмаровская Наталия
Западный мир ищет пути завершения войны в Украине. Президент США Дональд Трамп предложил Украине и России остановиться на нынешней линии боевого столкновения. Президент Украины Владимир Зеленский поддержал предложение американского лидера, а российская сторона его отвергла.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что мешает "урегулировать конфликт" в Украине милитаристское настроение Европы пишет издание "Интерфакс".
По его словам, "миротворческие усилия президента США фактически разбиваются о скалу европейского милитаризма", "роль Европы в нагнетании ситуации максимальна".
По мнению Пескова, европейцы всячески поощряют "киевский режим" на несговорчивость, отсутствие диалога. Он отметил, что если бы этого провоцирования не испытывал, Киев вел бы себя по-другому.
