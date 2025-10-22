Западный мир ищет пути завершения войны в Украине. Президент США Дональд Трамп предложил Украине и России остановиться на нынешней линии боевого столкновения. Президент Украины Владимир Зеленский поддержал предложение американского лидера, а российская сторона его отвергла.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что мешает "урегулировать конфликт" в Украине милитаристское настроение Европы пишет издание "Интерфакс".

"В общем мы видим, что Европа зашлась в такой антироссийской милитаристской истерике. Чем это закончится, посмотрим, но такая позиция сильно мешает процессу выхода на мирное русло урегулирования с Украиной. Мы, с одной стороны, на фоне этого продолжаем специальную военную операцию, с другой стороны, мы сохраняем открытость. Мы продолжаем поддерживать миротворческие усилия президента США, считаем, что это очень важно”, – объяснил позицию Кремля Песков.

По его словам, "миротворческие усилия президента США фактически разбиваются о скалу европейского милитаризма", "роль Европы в нагнетании ситуации максимальна".

По мнению Пескова, европейцы всячески поощряют "киевский режим" на несговорчивость, отсутствие диалога. Он отметил, что если бы этого провоцирования не испытывал, Киев вел бы себя по-другому.

"Европа фактически не скрывает своего желания устраивать провокационные действия, вполне серьезно обсуждает возможность, например, блокирование Балтийского моря для торгового судоходства. Хорошо, что там пока остаются хоть по каким-то вопросам какие-то трезвые головы, которые говорят, что это может иметь катастрофические последствия", — пояснил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что за продолжение войны России против Украины заплатят россияне.



