Російські Telegram-канали пишуть, що нібито "у Кривому Розі придумали "парту сорому" для дітей військовослужбовців ЗСУ, які пішли в СЗЧ". Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Центру стратегічної комунікації та інформаційної безпеки.

«У Кривому Розі придумали «парту сорому» для дітей військових, що пішли у СЗЧ»: що відомо

Насправді: зображення парти з написом "Я буду тут сидіти, поки мій тато не повернеться з СЗЧ", яке поширюють росіяни, згенеровано за допомогою штучного інтелекту, зазначили фактчекери зі StopFake.

За даними інструменту Decopy AI, вірогідність того, що зображення несправжнє, становить 98%.

До того ж, жодне українське медіа чи офіційне джерело про такі інциденти не повідомляло.

"Зображення розлітається мережею через акаунти, схожі на проросійських ботів, з підписами англійською, іспанською, італійською, в’єтнамською та чеською. Першоджерелом фейку стали декілька Telegram-каналів пропагандистського штибу, які регулярно постять дезінформацію і конспірологічні теорії", – повідомили у Центрі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що військовослужбовець Ігор Луценко повідомив шалені цифри самовільного залишення частини (СЗЧ) військовослужбовцями Сил оборони України. За його даними, лише за жовтень 2025 року у СЗЧ пішли 21602 військових.

Яке є рішення цієї проблеми? Чи допоможе в цьому випадку посилення покарання за СЗЧ, чи примусова мобілізація, щоб на фронті ставало більше людей. Чи можливо допоможуть "пряники": збільшення виплат за контрактом та встановлення чітких термінів служби? На ці та інші питання для порталу "Коментарі" відповіли експерти.