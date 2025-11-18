Российские Telegram-каналы пишут, что якобы "в Кривом Роге придумали "парту стыда" для детей военнослужащих ВСУ, ушедших в СЗЧ". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра стратегической коммуникации и информационной безопасности.

«В Кривом Роге придумали «парту стыда» для детей военных, ушедших в СЗЧ»: что известно

На самом деле: изображение парты с надписью "Я буду здесь сидеть, пока мой папа не вернется с СЗЧ", распространяемым русскими, сгенерированным с помощью искусственного интеллекта, отметили фактчекеры из StopFake.

По данным инструмента Decopy AI, вероятность того, что изображение ненастоящее, составляет 98%.

К тому же ни один украинский медиа или официальный источник о таких инцидентах не сообщал.

"Изображение разлетается сетью через аккаунты, похожие на пророссийские боты, с подписями на английском, испанском, итальянском, вьетнамском и чешском. Первоисточником фейка стали несколько Telegram-каналов пропагандистского толка, которые регулярно постятся дезинформацию и конспирологические теории", – сообщили в Центре.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что военнослужащий Игорь Луценко сообщил безумные цифры самовольного ухода из части (СЗЧ) военнослужащими Сил обороны Украины. По его данным, только за октябрь 2025 года в СЗЧ пошли 21 602 военных.

Каково решение этой проблемы? Поможет ли в этом случае усиление наказания за СЗЧ или принудительная мобилизация, чтобы на фронте становилось больше людей. Возможно ли помогут пряники: увеличение выплат по контракту и установление четких сроков службы? На эти и другие вопросы для портала "Комментарии" ответили эксперты.