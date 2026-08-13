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У Криму ЗСУ уразили найважливіший для РФ об'єкт: чи зможе тепер авіація атакувати Україну

Українські сили вивели з ладу диспетчерську вежу та ретранслятор управління ударними дронами в районі Чорноморського

13 серпня 2026, 14:27
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Кравцев Сергей

Сили оборони України завдали серії ударів по військових об'єктах російських військ на тимчасово окупованій території Криму. Серед уражених цілей – диспетчерська вежа аеродрому "Саки", а також ретранслятор, який використовувався для керування ударними безпілотниками у Чорноморському районі. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

У Криму ЗСУ уразили найважливіший для РФ об'єкт: чи зможе тепер авіація атакувати Україну

Дрон. Фото: з відкритих джерел

За даними відомства, вогневу поразку об'єктів було завдано 12 серпня в рамках серії ударів по військовій інфраструктурі російських військ на півострові.

Особливе значення має ураження об'єкта на аеродромі "Саки". Цей військовий об'єкт використовується російськими військами, тому пошкодження елементів аеродромної інфраструктури потенційно ускладнює його подальшу експлуатацію та організацію роботи.

Ще однією метою став ретранслятор у районі Чорноморського. За інформацією Генштабу, обладнання призначалося для управління ударними безпілотниками на кшталт "Герань" та "Гербера". Такі апарати російські війська активно використовують для атак українською територією.

У Генеральному штабі наголосили, що поразка зазначених об'єктів знижує можливості противника забезпечувати функціонування військового аеродрому та керувати ударними безпілотниками.

Таким чином, українські удари були спрямовані не лише безпосередньо на поразку військової техніки, а й на елементи інфраструктури, які забезпечують її застосування. Виведення з ладу таких об'єктів здатне ускладнити роботу російських підрозділів та знизити ефективність використання безпілотників.

Операція також демонструє, що військова інфраструктура окупованого Криму залишається однією із пріоритетних цілей українських Сил оборони. При цьому в Генштабі не розкрили додаткових деталей щодо характеру пошкоджень аеродромної вежі та ретранслятора чи масштабу наслідків ураження.

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Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/41868
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