В Крыму ВСУ поразили важнейший для РФ объект: сможет ли теперь авиация атаковать Украину

Силы обороны Украины нанесли серию ударов по военным объектам российских войск на временно оккупированной территории Крыма. Среди пораженных целей – диспетчерская башня аэродрома "Саки", а также ретранслятор, который использовался для управления ударными беспилотниками в районе Черноморского. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Дрон. Фото: из открытых источников

По данным ведомства, огневое поражение объектов было нанесено 12 августа в рамках серии ударов по военной инфраструктуре российских войск на полуострове.

Особое значение имеет поражение объекта на аэродроме "Саки". Этот военный объект используется российскими войсками, поэтому повреждение элементов аэродромной инфраструктуры потенциально осложняет его дальнейшую эксплуатацию и организацию работы.

Еще одной целью стал ретранслятор в районе Черноморского. По информации Генштаба, оборудование предназначалось для управления ударными беспилотниками типа "Герань" и "Гербера". Такие аппараты российские войска активно используют для атак по украинской территории.

В Генеральном штабе подчеркнули, что поражение указанных объектов снижает возможности противника обеспечивать функционирование военного аэродрома и управлять ударными беспилотниками.

Таким образом, украинские удары были направлены не только непосредственно на поражение военной техники, но и на элементы инфраструктуры, обеспечивающие ее применение. Выведение из строя таких объектов способно осложнить работу российских подразделений и снизить эффективность использования беспилотников.

Операция также демонстрирует, что военная инфраструктура оккупированного Крыма остается одной из приоритетных целей украинских Сил обороны. При этом в Генштабе не раскрыли дополнительных деталей относительно характера повреждений аэродромной башни и ретранслятора или масштаба последствий поражения.

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