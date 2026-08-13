ПВО РФ не справилась: что начало происходить в Севастополе после атаки дронов

Временно оккупированный Россией Севастополь оказался полностью обесточен после атаки беспилотников. Об этом заявил назначенный Кремлем глава города Михаил Развожаев, подтвердив серьезные проблемы с электроснабжением на территории города.

Удар по Севастополю. Фото: из открытых источников

По словам оккупационной администрации, на объектах введен особый режим, а специалисты пытаются определить масштаб повреждений. При этом российские власти не раскрывают подробностей о том, какие именно объекты могли быть повреждены в результате атаки.

О проблемах в Севастополе сообщают и представители украинского подполья. Движение АТЕШ заявило, что после ударов в городе наблюдаются перебои не только с электричеством, но и с мобильной связью и интернетом. Таким образом, последствия атаки оказались значительно шире обычных локальных отключений.

Тем временем проблемы с энергоснабжением фиксируются и в других городах, которые находятся под российской оккупацией. Сообщается об отсутствии света в Бердянске, Мелитополе и Геническе.

В Севастополе местные жители также распространяют карты отключений, пытаясь определить районы, где электроснабжение отсутствует. Оккупационная администрация пока не называет сроки восстановления нормальной работы энергосистемы.

Сам факт полного отключения света в одном из крупнейших городов оккупированного Крыма выглядит особенно чувствительно на фоне постоянных заявлений российских властей о надежности местной инфраструктуры и эффективности работы системы противовоздушной обороны.

При этом точные последствия атаки пока остаются неизвестными. Российская сторона традиционно сообщает лишь об отдельных последствиях ударов, не раскрывая, какие объекты могли стать их целью.

Для оккупационных властей ситуация становится дополнительным вызовом: перебои одновременно с электричеством, интернетом и связью способны существенно осложнить работу инфраструктуры и коммуникаций на полуострове.

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