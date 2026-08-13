ППО РФ не впоралося: що почало відбуватися у Севастополі після атаки дронів

Тимчасово окупований Росією Севастополь виявився повністю знеструмленим після атаки безпілотників. Про це заявив призначений Кремлем глава міста Михайло Розвожаєв, підтвердивши серйозні проблеми з електропостачанням на території міста.

Удар по Севастополю. Фото: з відкритих джерел

За словами окупаційної адміністрації, на об'єктах запроваджено особливий режим, а фахівці намагаються визначити масштаб ушкоджень. При цьому російська влада не розкриває подробиць про те, які саме об'єкти могли бути пошкоджені внаслідок атаки.

Про проблеми у Севастополі повідомляють і представники українського підпілля. Рух АТЕШ заявив, що після ударів у місті спостерігаються перебої не лише з електрикою, а й із мобільним зв'язком та інтернетом. Таким чином, наслідки атаки виявилися значно ширшими за звичайні локальні відключення.

Тим часом, проблеми з енергопостачанням фіксуються і в інших містах, які знаходяться під російською окупацією. Повідомляється про відсутність світла у Бердянську, Мелітополі та Генічеську.

У Севастополі місцеві жителі також розповсюджують карти відключень, намагаючись визначити райони, де електропостачання відсутнє. Окупаційна адміністрація поки що не називає термінів відновлення нормальної роботи енергосистеми.

Сам факт повного відключення світла в одному з найбільших міст окупованого Криму виглядає особливо чутливо на тлі постійних заяв російської влади щодо надійності місцевої інфраструктури та ефективності роботи системи протиповітряної оборони.

При цьому точні наслідки атаки поки що залишаються невідомими. Російська сторона традиційно повідомляє лише про окремі наслідки ударів, не розкриваючи, які об'єкти могли стати їхньою метою.

Для окупаційної влади ситуація стає додатковим викликом: перебої одночасно з електрикою, інтернетом та зв'язком здатні суттєво ускладнити роботу інфраструктури та комунікацій на півострові.

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