У Криму знову вибухнуло: по яких важливих об’єктах вдарило ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України провело чергову результативну операцію проти російських військових об'єктів у тимчасово окупованому Криму. Цього разу під прицілом опинилися одразу дві пускові установки зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф" та антена керування безпілотниками "Оріон".

ГУР Міноборони. Фото: з відкритих джерел

Операцію на початку серпня провели бійці спецпідрозділу Group 13. За даними української розвідки, усі етапи атаки – від планування до безпосереднього ураження цілей – виконали фахівці підрозділу.

Для удару по дорогих російських системах використали багатоцільові морські платформи Magura, оснащені FPV-дронами. Такий спосіб дозволяє українським військовим атакувати об'єкти окупантів без безпосереднього наближення до них традиційних сил.

Особливу цінність становлять комплекси С-400. Росія використовує їх для створення потужної системи протиповітряної оборони на окупованому півострові, прикриваючи свої військові об'єкти та інфраструктуру.

Водночас знищення антени керування "Оріоном" може послабити можливості росіян щодо застосування цього розвідувально-ударного безпілотника.

У ГУР оцінюють можливі втрати російської армії внаслідок операції у десятки мільйонів доларів.

Там наголосили, що це далеко не останній удар по військовій інфраструктурі окупантів у Криму. "Далі буде!", — заявили українські розвідники.

Таким чином, українські сили продовжують системно полювати на російську ППО та інші високовартісні цілі на півострові, поступово послаблюючи його роль як військової бази РФ.

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