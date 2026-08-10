В Крыму снова взорвалось: по каким важным объектам ударило ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины провело очередную результативную операцию против российских военных объектов во временно оккупированном Крыму. В этот раз под прицелом оказались сразу две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" и антенна управления беспилотниками "Орион".

ГУР Минобороны. Фото: из открытых источников

Операцию в начале августа провели бойцы спецподразделения Group 13. По данным украинской разведки, все этапы атаки от планирования до непосредственного поражения целей выполнили специалисты подразделения.

Для удара по дорогим российским системам использовали многоцелевые морские платформы Magura, оснащенные FPV-дронами. Такой способ позволяет украинским военным атаковать объекты окупантов без непосредственного приближения к ним традиционных сил.

Особую ценность составляют комплексы С-400. Россия использует их для создания мощной системы противовоздушной обороны на оккупированном полуострове, прикрывая свои военные объекты и инфраструктуру.

В то же время, уничтожение антенны управления "Орионом" может ослабить возможности россиян по применению этого разведывательно-ударного беспилотника.

В ГУР оценивают возможные потери российской армии в результате операции в десятки миллионов долларов.

Там подчеркнули, что это далеко не последний удар по военной инфраструктуре окупантов в Крыму. "Продолжение следует!", — заявили украинские разведчики.

Таким образом, украинские силы продолжают системно охотиться на российскую ПВО и другие высокоценные цели на полуострове, постепенно ослабляя его роль в качестве военной базы РФ.

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