У Криму не приховують паніку і хаос: ворог змущено йде на відчайдушні дії

У ніч на 2 листопада українські розвідники завдали удару по об'єктах протиповітряної оборони Росії на тимчасово окупованому півострові Крим. Однак вже 5 листопада, за повідомленнями місцевих джерел, росіяни поспішно перекинули новий ЗРГК на півострів, пише Telegram-канал "Крымский ветер". Зазначається, що один із підписників помітив систему ППО на одній з трас Криму.

Фото: з відкритих джерел

Зокрема, зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С1 був зафіксований на трасі "Таврида" у напрямку від Керчі до Сімферополя. Очевидно, російські війська переміщують його в екстреному порядку для заміни знищеного або пошкодженого раніше комплексу ППО. Це робиться для того, щоб забезпечити оборону військових об'єктів в Криму, оскільки Україна продовжує завдавати точкових ударів по стратегічно важливих об'єктах.

"Як правило, такі комплекси перекидають із Росії до Криму на заміну виведеним з ладу або знищеним", — йдеться у повідомленні Telegram-каналу.

На думку полковника армії Великої Британії у відставці Геміша де Бреттон-Гордона, Україна завдає удари по військових об’єктах Криму не лише для того, щоб послабити ворога, а й щоб продовжувати демонстрацію своєї здатності завдавати ударів по стратегічних цілях на тимчасово окупованій території. Така тактика ставить Росію в незручне становище, змушуючи її перебазовувати ресурси та реорганізовувати оборону.

