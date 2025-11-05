logo

Война с Россией В Крыму не скрывают панику и хаос: враг смущенно идет на отчаянные действия
commentss НОВОСТИ Все новости

В Крыму не скрывают панику и хаос: враг смущенно идет на отчаянные действия

На временно захваченном полуострове зафиксировано перемещение систем ПВО.

5 ноября 2025, 10:55
Автор:
avatar

Клименко Елена

В ночь на 2 ноября украинские разведчики нанесли удар по объектам противовоздушной обороны России на временно оккупированном полуострове Крым. Однако уже 5 ноября, по сообщениям местных источников, россияне поспешно опрокинули новый ЗРГК на полуостров, пишет Telegram-канал "Крымский ветер". Отмечается, что один из подписчиков заметил систему ПВО на одной из трасс Крыма.

В Крыму не скрывают панику и хаос: враг смущенно идет на отчаянные действия

Фото: из открытых источников

В частности, зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 был зафиксирован на трассе "Таврида" в направлении от Керчи до Симферополя. Очевидно, русские войска перемещают его в экстренном порядке для замены уничтоженного или поврежденного ранее комплекса ПВО. Это делается для того, чтобы обеспечить оборону военных объектов в Крыму, поскольку Украина продолжает наносить точечные удары по стратегически важным объектам.

"Как правило, такие комплексы опрокидывают из России в Крым на замену выведенным из строя или уничтоженным", — говорится в сообщении Telegram-канала.

По мнению полковника армии Великобритании в отставке Гемиша де Бреттон-Гордона, Украина наносит удары по военным объектам Крыма не только для того, чтобы ослабить врага, но и чтобы продолжать демонстрацию своей способности наносить удары по стратегическим целям на временно оккупированной территории. Такая тактика ставит Россию в неловкое положение, заставляя ее перебазировать ресурсы и реорганизовывать оборону.

Как уже писали "Комментарии", россияне постепенно проникают в Покровск, используя дроны и планирующие бомбы для атаки с воздуха. Пилот дронов отмечает, что русские солдаты часто проникают в одиночку или парами, маскируясь под гражданскими и оставаясь незамеченными в течение месяцев.



