Перевага окупантів вражає: у ЗСУ ошелешили заявою про наступ РФ у Покровську
Перевага окупантів вражає: у ЗСУ ошелешили заявою про наступ РФ у Покровську

Основна проблема полягає в тому, що росіяни знищують логістичні лінії українських сил.

5 листопада 2025, 10:35
Автор:
Клименко Елена

Росіяни поступово проникають у Покровськ, використовуючи дрони та плануючі бомби для атаки з повітря. Пілот дронів зазначає, що російські солдати часто проникають поодинці або парами, маскуючись під цивільних і залишаючись непоміченими протягом місяців.

Перевага окупантів вражає: у ЗСУ ошелешили заявою про наступ РФ у Покровську

"Важко відрізнити ворога від цивільних, основна проблема – це інфільтрація", – пояснює розвідник, що перебуває в Покровську.

За даними DW, російська армія має подвійну перевагу у Покровську – як за чисельністю, так і в повітрі. Україна не може ефективно протистояти російським безпілотникам і бомбардувальникам, що значно ускладнює переміщення українських засобів ППО. Один з військових зазначив, що безпілотники унеможливлюють просування ППО ближче до фронту, а бракує авіації для боротьби з російськими літаками.

Найбільша проблема для українських сил полягає в тому, що росіяни активно знищують логістичні шляхи. Це створює серйозні труднощі при доставці боєприпасів, технічного обладнання, а також при евакуації поранених. "Логістика досі працює, але це дуже ризиковано. Багато підрозділів змушені рухатися пішки, долаючи десятки кілометрів", – розповідає розвідник, що знаходиться в місті.

Наземні шляхи доставки також стали мішенню для російських дронів. "Доступ до позицій сильно обмежений. Залишився тільки один або два маршрути, і один з них постійно піддається обстрілу", – додає пілот дронів. Ці труднощі з доставкою припасів та пересуванням підрозділів серйозно впливають на здатність українських військ утримувати територію.

Аналітик Руслан Микула стверджує, що захоплення Покровська дозволило б росіянам створити потужну базу для наступу на території з густою забудовою, де можна розмістити тисячі військових. Втрата міста стала б серйозним стратегічним ударом для України, оскільки змусила б українські сили перемістити свої важливі підрозділи до лісових районів, що ускладнило б їхній маневр.

Як вже писали "Коментарі", Росія почала активно використовувати новітні реактивні планери для ураження цілей, що знаходяться за лінією фронту, що значно збільшує навантаження на систему протиповітряної оборони України, яка і так перебуває під великим тиском.



