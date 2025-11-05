Преимущество кафиров поражает: в ВСУ ошарашили заявлением о наступлении РФ в Покровске

Россияне постепенно проникают в Покровск, используя дроны и планирующие бомбы для атаки с воздуха. Пилот дронов отмечает, что русские солдаты часто проникают в одиночку или парами, маскируясь под гражданскими и оставаясь незамеченными в течение месяцев.

Фото: из открытых источников

"Трудно отличить врага от гражданских, основная проблема – это инфильтрация", – объясняет находящийся в Покровске разведчик.

По данным DW, у российской армии двойное преимущество в Покровске – как по численности, так и в воздухе. Украина не может эффективно противостоять российским беспилотникам и бомбардировщикам, что значительно усложняет перемещение украинских средств ПВО. Один из военных отметил, что беспилотники делают невозможным продвижение ПВО ближе к фронту, а не хватает авиации для борьбы с российскими самолетами.

Самая большая проблема для украинских сил состоит в том, что россияне активно уничтожают логистические пути. Это создает серьезные затруднения при доставке боеприпасов, технического оборудования, а также при эвакуации раненых. "Логистика до сих пор работает, но это очень рискованно. Многие подразделения вынуждены двигаться пешком, преодолевая десятки километров", – рассказывает находящийся в городе разведчик.

Наземные пути доставки также стали мишенью для российских дронов. "Доступ к позициям сильно ограничен. Остался только один или два маршрута, и один из них постоянно подвергается обстрелу", — добавляет пилот дронов. Эти трудности с доставкой запасов и передвижением подразделений оказывают серьезное влияние на способность украинских войск удерживать территорию.

Аналитик Руслан Микула утверждает, что захват Покровска позволил бы россиянам создать мощную базу для наступления на территории с густой застройкой, где можно разместить тысячи военных. Потеря города стала бы серьезным стратегическим ударом для Украины, поскольку заставила бы украинские силы переместить свои важные подразделения в лесные районы, что усложнило бы их маневр.

Как уже писали "Комментарии", Россия начала активно использовать новейшие реактивные планеры для поражения находящихся за линией фронта целей, что значительно увеличивает нагрузку на систему противовоздушной обороны Украины, которая и так находится под большим давлением.