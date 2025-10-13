logo_ukra

BTC/USD

115389

ETH/USD

4179.66

USD/UAH

41.6

EUR/UAH

48.11

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією У Криму було гучно і страшно: масштабна пожежа спричинила блекаут
commentss НОВИНИ Всі новини

У Криму було гучно і страшно: масштабна пожежа спричинила блекаут

Вранці 13 жовтня на території тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи — безпілотники атакували райони поблизу Сімферополя та селища Гвардійське.

13 жовтня 2025, 08:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Вранці в понеділок, 13 жовтня, невідомі безпілотники знову атакували тимчасово окупований Крим. Існують повідомлення про влучення у Таврійську ТЕС, внаслідок чого в ряді населених пунктів — зокрема у Сімферополі та Феодосії — спостерігаються перебої з електропостачанням. За інформацією каналу "Кримський вітер", по цілях працювала російська система ППО.

У Криму було гучно і страшно: масштабна пожежа спричинила блекаут

Фото: з відкритих джерел

Російські зенітні підрозділи відпрацьовували на підступах до півострова — зокрема збивали невідомі дрони поблизу Сімферополя, у районі села Денисівка. Пізніше на території знову оголосили тривогу через безпілотники; рух транспорту поблизу енергетичного об’єкта тимчасово перекрили.

Крім ТЕС, повідомляють про ймовірні удари по підстанції "Кафа" (220 кВ) — поруч помічена пожежа; цей об’єкт забезпечує розподіл електроенергії між північною та східною частинами півострова. В окрузі Гвардійського також лунали вибухи — це місце розташування складів, з яких, за даними ЗМІ, росіяни запускають "Шахеди" по материковій Україні.

Телеграм-канали додають, що на півночі Криму близько опівночі відключали мобільний інтернет, а згодом у деяких селах вимкнули електрику. Раніше експерт і колишній офіцер Повітряних сил Анатолій Храпчинський заявляв, що Україна має можливість відповідати на удари по енергетиці комбінованими атаками, використовуючи знання про слабкі місця російської ППО.

Як вже писали "Коментарі", 9 жовтня Європейський парламент підтримав резолюцію із закликом до ЄС дати спільну відповідь на порушення повітряного простору з боку Росії, включно з можливістю збиття її літаків. Однак, як вважає екссекретар польської делегації в ПА НАТО Пьотр Кульпа, цей документ носить радше політичний і декларативний характер.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини