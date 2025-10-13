У Криму було гучно і страшно: масштабна пожежа спричинила блекаут

Вранці в понеділок, 13 жовтня, невідомі безпілотники знову атакували тимчасово окупований Крим. Існують повідомлення про влучення у Таврійську ТЕС, внаслідок чого в ряді населених пунктів — зокрема у Сімферополі та Феодосії — спостерігаються перебої з електропостачанням. За інформацією каналу "Кримський вітер", по цілях працювала російська система ППО.

Фото: з відкритих джерел

Російські зенітні підрозділи відпрацьовували на підступах до півострова — зокрема збивали невідомі дрони поблизу Сімферополя, у районі села Денисівка. Пізніше на території знову оголосили тривогу через безпілотники; рух транспорту поблизу енергетичного об’єкта тимчасово перекрили.

Крім ТЕС, повідомляють про ймовірні удари по підстанції "Кафа" (220 кВ) — поруч помічена пожежа; цей об’єкт забезпечує розподіл електроенергії між північною та східною частинами півострова. В окрузі Гвардійського також лунали вибухи — це місце розташування складів, з яких, за даними ЗМІ, росіяни запускають "Шахеди" по материковій Україні.

Телеграм-канали додають, що на півночі Криму близько опівночі відключали мобільний інтернет, а згодом у деяких селах вимкнули електрику. Раніше експерт і колишній офіцер Повітряних сил Анатолій Храпчинський заявляв, що Україна має можливість відповідати на удари по енергетиці комбінованими атаками, використовуючи знання про слабкі місця російської ППО.

Як вже писали "Коментарі", 9 жовтня Європейський парламент підтримав резолюцію із закликом до ЄС дати спільну відповідь на порушення повітряного простору з боку Росії, включно з можливістю збиття її літаків. Однак, як вважає екссекретар польської делегації в ПА НАТО Пьотр Кульпа, цей документ носить радше політичний і декларативний характер.