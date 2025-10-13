В Крыму было громко и страшно: масштабный пожар вызвал блекаут.

Утром в понедельник, 13 октября, неизвестные беспилотники снова атаковали временно оккупированный Крым. Существуют сообщения о попадании в Таврическую ТЭС, в результате чего в ряде населенных пунктов, в частности в Симферополе и Феодосии, наблюдаются перебои с электроснабжением. По информации канала "Крымский ветер", по целям работала российская система ПВО.

Фото: из открытых источников

Российские зенитные подразделения отрабатывали на подступах к полуострову — в частности, сбивали неизвестные дроны вблизи Симферополя, в районе села Денисовка. Позже на территории снова объявили тревогу из-за беспилотников; движение транспорта вблизи энергетического объекта временно перекрыто.

Кроме ТЭС, сообщают о возможных ударах по подстанции "Кафа" (220 кВ) — рядом отмечен пожар; этот объект обеспечивает распределение электроэнергии между северной и восточной частями полуострова. В округе Гвардейского также раздавались взрывы — это место расположения складов, из которых, по данным СМИ, россияне запускают "Шахеды" по материковой Украине.

Телеграмм-каналы добавляют, что на севере Крыма около полуночи отключали мобильный интернет, а затем в некоторых селах выключили электричество. Ранее эксперт и бывший офицер Воздушных сил Анатолий Храпчинский заявлял, что у Украины есть возможность отвечать на удары по энергетике комбинированными атаками, используя знания о слабых местах российской ПВО.

Как уже писали "Комментарии", 9 октября Европейский парламент поддержал резолюцию с призывом к ЕС дать общий ответ на нарушение воздушного пространства со стороны России, включая возможность сбивания ее самолетов. Однако, как считает экссекретарь польской делегации в ПА НАТО Петр Кульпа, этот документ носит скорее политический и декларативный характер.