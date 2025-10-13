9 жовтня Європейський парламент підтримав резолюцію із закликом до ЄС дати спільну відповідь на порушення повітряного простору з боку Росії, включно з можливістю збиття її літаків. Однак, як вважає екссекретар польської делегації в ПА НАТО Пьотр Кульпа, цей документ носить радше політичний і декларативний характер.

Фото: з відкритих джерел

"Уявіть собі резолюцію, яка забороняє збивати ворожі дрони над Європою — абсурдно, правда? Це показує символічність цього рішення", — прокоментував він в ефірі 24 Каналу.

Окрім того, Європарламент закликав використати заморожені російські активи для відновлення України. За словами Кульпи, це логічний крок, адже Росія порушила міжнародне право, але США блокує це рішення. Причина — геополітична: Сполучені Штати не хочуть, аби Росія повністю залежала від Китаю, адже наразі Москва фінансово підконтрольна Пекіну.

Також резолюція підтримала ініціативу створення "Стіни дронів" для захисту повітряного простору Європи й закликала до активнішої співпраці з Україною. В документі засуджуються ескалаційні дії РФ, включно з порушенням повітряних кордонів країн ЄС і НАТО. Парламент також закликав Єврораду та Єврокомісію створити багаторівневу систему реагування на російські загрози в усіх просторах — від повітряного до кібернетичного. Під час голосування резолюцію підтримали 469 депутатів, 97 виступили проти, а 38 утрималися. Європарламент закликав Єврораду і Єврокомісію розробити багаторівневу систему реагування на загрози в повітряному, морському, наземному та кіберпросторі, що відповідатиме масштабам і інтенсивності російських агресивних дій.

