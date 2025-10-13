logo

BTC/USD

114688

ETH/USD

4141.62

USD/UAH

41.6

EUR/UAH

48.11

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Европа готовится сбивать самолеты Путина, но есть один неприятный нюанс: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Европа готовится сбивать самолеты Путина, но есть один неприятный нюанс: детали

Европарламент призвал ЕС реагировать на нарушение авиапространства РФ, в том числе сбиванием самолетов, но это станет скорее символическим шагом.

13 октября 2025, 08:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

9 октября Европейский парламент поддержал резолюцию с призывом к ЕС дать общий ответ на нарушение воздушного пространства со стороны России, включая возможность сбивания ее самолетов. Однако, как считает экссекретарь польской делегации в ПА НАТО Петр Кульпа, этот документ носит скорее политический и декларативный характер.

Европа готовится сбивать самолеты Путина, но есть один неприятный нюанс: детали

Фото: из открытых источников

" Представьте себе резолюцию, которая запрещает сбивать вражеские дроны над Европой — абсурдно, правда? Это показывает символичность этого решения", — прокомментировал он в эфире 24 Канала.

Кроме того Европарламент призвал использовать замороженные российские активы для восстановления Украины. По словам Кульпы, это логичный шаг, ведь Россия нарушила международное право, но США блокируют это решение. Причина — геополитическая: Соединенные Штаты не хотят, чтобы Россия полностью зависела от Китая, ведь Москва сейчас финансово подконтрольна Пекину.

Также резолюция поддержала инициативу создания "Стены дронов" для защиты воздушного пространства Европы и призвала к более активному сотрудничеству с Украиной. В документе осуждаются эскалационные действия РФ, включая нарушение воздушных границ стран ЕС и НАТО. Парламент также призвал Евросовет и Еврокомиссию создать многоуровневую систему реагирования на российские угрозы во всех пространствах – от воздушного до кибернетического.

Как уже писали "Комментарии", полное санкционное давление со стороны США и перекрытие лазейок для его обхода способны серьезно ослабить военную мощь России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости