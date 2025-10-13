9 октября Европейский парламент поддержал резолюцию с призывом к ЕС дать общий ответ на нарушение воздушного пространства со стороны России, включая возможность сбивания ее самолетов. Однако, как считает экссекретарь польской делегации в ПА НАТО Петр Кульпа, этот документ носит скорее политический и декларативный характер.

Фото: из открытых источников

" Представьте себе резолюцию, которая запрещает сбивать вражеские дроны над Европой — абсурдно, правда? Это показывает символичность этого решения", — прокомментировал он в эфире 24 Канала.

Кроме того Европарламент призвал использовать замороженные российские активы для восстановления Украины. По словам Кульпы, это логичный шаг, ведь Россия нарушила международное право, но США блокируют это решение. Причина — геополитическая: Соединенные Штаты не хотят, чтобы Россия полностью зависела от Китая, ведь Москва сейчас финансово подконтрольна Пекину.

Также резолюция поддержала инициативу создания "Стены дронов" для защиты воздушного пространства Европы и призвала к более активному сотрудничеству с Украиной. В документе осуждаются эскалационные действия РФ, включая нарушение воздушных границ стран ЕС и НАТО. Парламент также призвал Евросовет и Еврокомиссию создать многоуровневую систему реагирования на российские угрозы во всех пространствах – от воздушного до кибернетического.

