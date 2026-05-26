У Кремля залишився лише один козир: розкрито справжній задум погроз РФ щодо атак по Києву

Військовий експерт Іван Тимочко в ефірі "Київ 24" заявив, що Росія наразі перебуває на межі своїх можливостей у здійсненні ракетних атак і не здатна вести їх у постійному, системному режимі. За його словами, нинішня інтенсивність ударів радше є спробою створити інформаційний ефект, ніж реальну демонстрацію довготривалої військової потужності.

Коментуючи заяви РФ щодо намірів посилити обстріли Києва, експерт зазначив, що Москва намагається використати накопичені запаси ракет у короткий проміжок часу, щоб сформувати враження безперервних і масштабних атак. Водночас, як підкреслив Тимочко, це супроводжується активною інформаційною кампанією, спрямованою на психологічний тиск як на українське суспільство, так і на міжнародних партнерів.

"Все одно це не призводить до того результату, який би вони хотіли. Так виглядає, що вони спробують зараз процес накопичення цих ракет, який відбувався швидше, перерозподілити в короткому проміжку часу для того, щоб створити ілюзію системності ударів. Але під цим максимально нагнітають інформаційний простір. Їхня пропаганда працює саме з цією метою, щоб викликати в нас якусь пам'ятку, щоб створити враження, що вони реально спроможні видавати більше, аніж в них є", – пояснив він.

Окремо Тимочко звернув увагу на те, що подібні заяви Росії про "небезпеку" для Києва та заклики до іноземних дипломатичних місій залишити столицю мають ще й політичний підтекст. На його думку, Кремль намагається сформувати у світі уявлення про нібито нестабільність і небезпеку України, щоб впливати на рішення інших держав щодо їхньої присутності в Києві.

Він також поставив під сумнів логіку таких погроз, зауваживши, що або Росія визнає неможливість точних ударів, або свідомо використовує шантаж як інструмент тиску.

