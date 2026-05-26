Розв'язка війни вже близько: на Заході озвучили несподіваний прогноз щодо війни в Україні
Розв'язка війни вже близько: на Заході озвучили несподіваний прогноз щодо війни в Україні

Як зазначив військовий, саме Україна має визначати та формувати умови

26 травня 2026, 15:05
Клименко Елена

Ситуація навколо можливого завершення російсько-української війни залишається складною та багаторівневою, однак дедалі частіше з’являються сигнали про потенційне наближення переговорного процесу. Про це в інтерв’ю 24 Каналу заявив полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон, коментуючи міжнародні дипломатичні контакти, зокрема поїздки спецпосланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа до Москви, які, за його оцінкою, не принесли відчутних результатів, хоча сам діалог залишається важливим.

Він звернув увагу на те, що політична система Росії залишається жорстко централізованою, а Володимир Путін ухвалює ключові рішення одноосібно. Водночас, за його словами, всередині російського політичного середовища дедалі частіше лунають голоси, які ставлять під сумнів доцільність продовження війни та називають її безперспективною.

На думку військового, нинішні тенденції, а також дипломатичні ініціативи України створюють враження, що сторони можуть наближатися до етапу переговорів. Він також нагадав, що навіть у російському інформаційному просторі з’являлися обережні сигнали про можливе завершення конфлікту.

Бреттон-Гордон зазначив, що після низки подій останніх місяців, зокрема міжнародних демонстративних заходів, позиції сторін почали змінюватися. На його думку, Україна зараз перебуває у значно сильнішій переговорній позиції, ніж раніше, і саме це може визначити подальший хід подій. 

"Як довго це може тривати? Звичайно, якщо ви не цінуєте людське життя, власних людей та втрати, ви можете продовжувати кидати їх на фронт. Але зрештою Росія не може існувати на порожньому повітрі. Їй потрібні гроші, фінанси, промисловість. Усе це зараз руйнується", — зазначив він. 

Експерт припускає, що за нинішніх умов перспектива мирних переговорів виглядає дедалі реальнішою, хоча й залишається невизначеною в часі. Він також підкреслив, що ключовим фактором має бути позиція України, яка, на його думку, повинна визначати умови можливого миру, а не зовнішні гравці.

"Створюється відчуття, що українське керівництво зараз це розуміє", — підсумував Бреттон-Гордон. 

"Коментарі" вже писали, що майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук зазначив, що Володимир Путін фактично не здатен забезпечити належний захист пересічних громадян Росії, оскільки пріоритетом для нього є власна безпека та утримання влади.  



