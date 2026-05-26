Такого нікчемного становища Путін ще не знав: розкрито несподіваний момент погроз Кремля Україні

Майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук зазначив, що Володимир Путін фактично не здатен забезпечити належний захист пересічних громадян Росії, оскільки пріоритетом для нього є власна безпека та утримання влади. Саме тому, за його словами, значні ресурси систем протиповітряної оборони були сконцентровані навколо Москви, урядових об’єктів, резиденцій і захищених укриттів. У результаті Кремль змушений шукати демонстративні способи відповіді на українські атаки безпілотників.

Ткачук підкреслив, що останні події травня стали своєрідною точкою зламу, яка вже зараз формує нові політичні та інформаційні тенденції як у Росії, так і в міжнародному контексті. За його оцінкою, зміни відбуваються поступово, але вони вже впливають на темпи інформаційних кампаній та внутрішньополітичні процеси в РФ.

Він також звернув увагу на трансформацію образу Путіна, який роками активно вибудовувався російською пропагандою. Сьогодні, на думку Ткачука, цей образ дедалі більше розходиться з реальністю: замість сильного лідера він постає як ослаблений і відірваний від ситуації керівник, який змушений маневрувати навіть у символічних питаннях, зокрема напередодні 9 травня.

Водночас Україна, за його словами, продовжує розвивати технологічні рішення у сфері оборони та системно завдає ударів по російській енергетичній інфраструктурі, зокрема нафтопереробних заводах. Це викликає зростання інтересу та занепокоєння серед російського населення, яке дедалі частіше реагує не стільки на події на фронті, скільки на наслідки війни у власних містах.

Ткачук зазначив, що російське суспільство все менше сприймає пропагандистські заяви про "успіхи" на полі бою, адже реальних досягнень стає дедалі менше, а окремі просування мають лише локальний характер.

На його думку, яскравим прикладом занепаду є використання широко розрекламованої зброї "Орешнік", ефективність якої, як стверджує експерт, виявилася значно нижчою за заявлену. Він вважає, що удар по об’єктах у Білій Церкві фактично продемонстрував обмежені можливості цієї системи та показав розрив між пропагандою і реальністю.

