Майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук отметил , что Владимир Путин фактически не способен обеспечить надлежащую защиту рядовых граждан России, поскольку приоритетом для него является собственная безопасность и удержание власти. Поэтому, по его словам, значительные ресурсы систем противовоздушной обороны были сконцентрированы вокруг Москвы, правительственных объектов, резиденций и защищенных укрытий. В результате, Кремль вынужден искать демонстративные способы ответа на украинские атаки беспилотников.

Ткачук подчеркнул, что последние события мая стали своеобразной точкой взлома, которая уже сейчас формирует новые политические и информационные тенденции, как в России, так и в международном контексте. По его оценке, изменения происходят постепенно, но они уже оказывают влияние на темпы информационных кампаний и внутриполитические процессы в РФ.

Он также обратил внимание на трансформацию образа Путина, годами активно выстраивавшегося российской пропагандой. Сегодня, по мнению Ткачука, этот образ все больше расходится с реальностью: вместо сильного лидера он выступает как ослабленный и оторванный от ситуации руководитель, вынужденный маневрировать даже в символических вопросах, в том числе накануне 9 мая.

В то же время Украина, по его словам, продолжает развивать технологические решения в сфере обороны и системно наносит удары по российской энергетической инфраструктуре, в частности, нефтеперерабатывающим заводам. Это вызывает рост интереса и беспокойства среди российского населения, все чаще реагирующего не столько на события на фронте, сколько на последствия войны в собственных городах.

Ткачук отметил, что российское общество все меньше воспринимает пропагандистские заявления об "успехах" на поле боя, ведь реальных достижений становится все меньше, а отдельные продвижения носят лишь локальный характер.

По его мнению, ярким примером упадка является использование широко разрекламированного оружия "Орешник", эффективность которого, как утверждает эксперт, оказалась значительно ниже заявленной. Он считает, что удар по объектам в Белой Церкви фактически показал ограниченные возможности этой системы и показал разрыв между пропагандой и реальностью.

