Рубрики
МЕНЮ
Клименко Елена
Ситуация вокруг возможного завершения российско-украинской войны остается сложной и многоуровневой, однако все чаще появляются сигналы потенциального приближения переговорного процесса. Об этом в интервью 24 Каналу заявил полковник армии Великобритании в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон, комментируя международные дипломатические контакты, в частности поездки спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа в Москву, которые, по его оценке, не принесли ощутимых результатов.
Фото: из открытых источников
Он обратил внимание, что политическая система России остается жестко централизованной, а Владимир Путин принимает ключевые решения единолично. В то же время, по его словам, внутри российской политической среды все чаще раздаются голоса, которые ставят под сомнение целесообразность продолжения войны и называют ее бесперспективной.
По мнению военного, нынешние тенденции, а также дипломатические инициативы Украины создают впечатление, что стороны могут приближаться к этапу переговоров. Он напомнил, что даже в российском информационном пространстве появлялись осторожные сигналы о возможном завершении конфликта.
Бреттон-Гордон отметил, что после ряда событий последних месяцев, в частности, международных демонстративных мероприятий, позиции сторон начали меняться. По его мнению, Украина сейчас находится в более сильной переговорной позиции, чем раньше, и именно это может определить дальнейший ход событий.
"Как долго это может занять? Конечно, если вы не цените человеческую жизнь, своих людей и потери, вы можете продолжать бросать их на фронт. Но в конце концов, Россия не может существовать на пустом воздухе. Ей нужны деньги, деньги, индустрия. Все это сейчас рушится", — отметил он.
Эксперт предполагает, что в нынешних условиях перспектива мирных переговоров выглядит все более реальной, хотя и остается неопределенной во времени. Он также подчеркнул, что ключевым фактором должна быть позиция Украины, которая должна определять условия возможного мира, а не внешние игроки.
"Комментарии" уже писали, что майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук отметил, что Владимир Путин фактически не способен обеспечить надлежащую защиту рядовых граждан России, поскольку приоритетом для него является собственная безопасность и удержание власти.