Развязка войны уже близка: на Западе озвучили неожиданный прогноз по войне в Украине

Ситуация вокруг возможного завершения российско-украинской войны остается сложной и многоуровневой, однако все чаще появляются сигналы потенциального приближения переговорного процесса. Об этом в интервью 24 Каналу заявил полковник армии Великобритании в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон, комментируя международные дипломатические контакты, в частности поездки спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа в Москву, которые, по его оценке, не принесли ощутимых результатов.

Он обратил внимание, что политическая система России остается жестко централизованной, а Владимир Путин принимает ключевые решения единолично. В то же время, по его словам, внутри российской политической среды все чаще раздаются голоса, которые ставят под сомнение целесообразность продолжения войны и называют ее бесперспективной.

По мнению военного, нынешние тенденции, а также дипломатические инициативы Украины создают впечатление, что стороны могут приближаться к этапу переговоров. Он напомнил, что даже в российском информационном пространстве появлялись осторожные сигналы о возможном завершении конфликта.

Бреттон-Гордон отметил, что после ряда событий последних месяцев, в частности, международных демонстративных мероприятий, позиции сторон начали меняться. По его мнению, Украина сейчас находится в более сильной переговорной позиции, чем раньше, и именно это может определить дальнейший ход событий.

"Как долго это может занять? Конечно, если вы не цените человеческую жизнь, своих людей и потери, вы можете продолжать бросать их на фронт. Но в конце концов, Россия не может существовать на пустом воздухе. Ей нужны деньги, деньги, индустрия. Все это сейчас рушится", — отметил он.

Эксперт предполагает, что в нынешних условиях перспектива мирных переговоров выглядит все более реальной, хотя и остается неопределенной во времени. Он также подчеркнул, что ключевым фактором должна быть позиция Украины, которая должна определять условия возможного мира, а не внешние игроки.

"Создается ощущение, что украинское руководство сейчас это понимает", — подытожил Бреттон-Гордон.

