У Кремля остался лишь один козырь: раскрыт настоящий замысел угроз РФ по атакам по Киеву

Военный эксперт Иван Тимочко в эфире "Киев 24" заявил, что Россия в настоящее время находится на грани своих возможностей по осуществлению ракетных атак и не способна вести их в постоянном, системном режиме. По его словам, нынешняя интенсивность ударов, скорее, является попыткой создать информационный эффект, чем реальную демонстрацию долговременной военной мощи.

Комментируя заявления РФ о намерениях усилить обстрелы Киева, эксперт отметил, что Москва пытается использовать накопившиеся запасы ракет в короткий промежуток времени, чтобы сформировать впечатление непрерывных и масштабных атак. В то же время, как подчеркнул Тимочко, это сопровождается активной информационной кампанией, направленной на психологическое давление как на украинское общество, так и международных партнеров.

"Все равно это не приводит к тому результату, который бы они хотели. Так выглядит, что они попробуют сейчас процесс накопления этих ракет, который происходил быстрее, перераспределить в коротком промежутке времени для того, чтобы создать иллюзию системности ударов. Но под этим максимально нагнетают информационное пространство. Их пропаганда работает именно с этой целью, чтобы вызвать у нас, чтобы вызвать способны выдавать больше, чем у них есть", – объяснил он.

Отдельно Тимочко обратил внимание на то, что подобные заявления России об "опасности" для Киева и призывы к иностранным дипломатическим миссиям покинуть столицу имеют еще и политический подтекст. По его мнению, Кремль пытается сформировать в мире представление о якобы нестабильности и опасности Украины, чтобы влиять на решения других государств по их присутствию в Киеве.

Он также подверг сомнению логику таких угроз, заметив, что либо Россия признает невозможность точных ударов, либо сознательно использует шантаж как инструмент давления.

