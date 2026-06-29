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У Кремлі зробили термінову заяву про результати зустрічі Путіна і Лукашенка: чого чекати Україні

У Кремлі заявили, що мають намір реалізувати всі поставлені цілі так званої "СВО"

29 червня 2026, 16:10
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Клименко Елена

У Кремлі повідомили, що під час неформальної зустрічі у Валдаї російський диктатор Володимир Путін і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко приділили значну увагу темі війни проти України. Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи переговори російським державним ЗМІ.

У Кремлі зробили термінову заяву про результати зустрічі Путіна і Лукашенка: чого чекати Україні

Фото: з відкритих джерел

За його словами, українське питання було одним із ключових під час спілкування двох лідерів упродовж кількох днів.

"Звісно, тема України фігурувала на порядку денному неформального спілкування, яке відбулося у п’ятницю та суботу у Валдаї", – зазначив Пєсков. 

Окрім цього, представник Кремля повторив офіційну позицію Москви щодо так званої "СВО", заявивши, що Росія не відмовляється від поставлених цілей. За словами Пєскова, ситуація на фронті нібито розвивається позитивно для російської сторони, що, на його думку, дозволяє розраховувати на виконання визначених завдань.

Також, за словами речника Путіна, під час переговорів сторони обговорили питання безпеки в регіоні. Він звинуватив Україну у нібито спробах здійснювати провокації щодо Білорусі.

"Путін і Лукашенко також обговорювали стратегічні питання, зокрема регіональну безпеку та спроби провокацій щодо Білорусі", – сказав Пєсков. 

Водночас представник Кремля не став коментувати інформацію про можливу роль Мінська як неофіційного майданчика для контактів між Києвом і Москвою після недавньої зустрічі в білоруській столиці за участю представника президента України.

"Щоб ці наявні канали працювали й функціонували, вони мають залишатися в тіні. Вони мають залишатися непублічними", – підкреслив Пєсков, фактично відмовившись розкривати будь-які подробиці щодо можливих неформальних контактів. 

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна сподівається на кардинальну зміну війни вже до осені 2026 року. Принаймні таку заяву озвучив президент Володимир Зеленський, закликавши союзників до посилення тиску на Кремль та посилення військового потенціалу ЗСУ. Крім того, Київ розраховує на початок дипломатичного процесу та замороження бойових дій до початку холодів, розраховуючи, що далекобійні удари ЗСУ змусять російського диктатора почати повноцінні переговори про завершення війни. 



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