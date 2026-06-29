В Кремле сделали срочное заявление о результатах встречи Путина и Лукашенко: чего ждать Украине

В Кремле сообщили, что во время неформальной встречи в Валдае российский диктатор Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уделили большое внимание теме войны против Украины. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя переговоры российским государственным СМИ.

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По его словам, украинский вопрос был одним из ключевых во время общения двух лидеров в течение нескольких дней.

"Конечно, тема Украины фигурировала в повестке дня неформального общения, которое состоялось в пятницу и субботу в Валдае", – отметил Песков.

Кроме того, представитель Кремля повторил официальную позицию Москвы относительно так называемой "СВО", заявив, что Россия не отказывается от поставленных целей. По словам Пескова, ситуация на фронте якобы развивается положительно для российской стороны, что, по его мнению, позволяет рассчитывать на выполнение определенных задач.

Также, по словам спикера Путина, в ходе переговоров стороны обсудили вопросы безопасности в регионе. Он обвинил Украину в якобы попытках совершать провокации в отношении Беларуси.

"Путин и Лукашенко также обсуждали стратегические вопросы, в частности, региональную безопасность и попытки провокаций в отношении Беларуси", – сказал Песков.

В то же время, представитель Кремля не стал комментировать информацию о возможной роли Минска как неофициальной площадки для контактов между Киевом и Москвой после недавней встречи в белорусской столице с участием представителя президента Украины.

"Чтобы эти существующие каналы работали и функционировали, они должны оставаться в тени. Они должны оставаться непубличными", — подчеркнул Песков, фактически отказавшись раскрывать какие-либо подробности о возможных неформальных контактах.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украина надеется на кардинальное изменение войны уже к осени 2026 года. По крайней мере, такое заявление озвучил президент Владимир Зеленский, призвав союзников к усилению давления на Кремль и усилению военного потенциала ВСУ. Кроме того, Киев рассчитывает на начало дипломатического процесса и заморозку боевых действий до начала холодов, рассчитывая, что дальнобойные удары ВСУ заставят российского диктатора начать полноценные переговоры о завершении войны.