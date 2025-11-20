logo_ukra

У Кремлі жорстко відповіли на заяву Ердогана про переговори: гучні деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

У Кремлі жорстко відповіли на заяву Ердогана про переговори: гучні деталі

Пєсков заявив, що Росія буцімто готова до перемовин, а перерва виникла через небажання київської влади

20 листопада 2025, 07:50
Автор:
Клименко Елена

На тлі переговорів між президентами України й Туреччини прессекретар Кремля Дмитро Пєсков вирішив висловитися щодо можливого відновлення мирних перемовин. Він повторив пропагандистську тезу, що Київ нібито не хоче продовжувати діалог, про що пишуть "Известия".

У Кремлі жорстко відповіли на заяву Ердогана про переговори: гучні деталі

Речник Путіна прокоментував слова турецького лідера Реджепа Ердогана, який заявив про готовність сприяти новому раунду переговорів між Україною та Росією. Пєсков запевняє, що Кремль відкритий до контактів.

"Москва відкрита до продовження, відкрита до переговорів. Та пауза, яка виникла, вона виникла, власне, через небажання київського режиму продовжувати цей діалог", – заявив він. 

Водночас політолог Максим Несвітайлов наголошує, що Росія фактично не готова повертатися до перемовин, а Китай продовжує підтримувати Путіна у веденні війни.

За його словами, якщо Китай наполягатиме, то очільник Кремля може зупинитися на лінії боєзіткнення, яка буде на той момент. Захоплення інших областей є нереальними для Росії. Скоріш за все, Путін це також зрозуміє і потім піде на "компроміс". 

Нагадаємо, що 19 листопада Володимир Зеленський перебував з робочим візитом у Туреччині, де провів перемовини з Реджепом Ердоганом. Лідери обговорили подальшу оборонну співпрацю, спільні проєкти у військовій сфері та координацію дій для посилення безпеки України. Значну увагу приділили дипломатичним питанням і необхідності досягнення справедливого й тривалого миру.

Ердоган також підкреслив, що Туреччина готова розглядати російські пропозиції щодо припинення вогню, якщо вони сприятимуть "справедливому та тривалому миру".

Як вже писали "Коментарі", історик Ярослав Грицак зазначає, що сьогодні в публічному полі України виділяються три фігури, які потенційно можуть очолити країну в майбутньому. Йдеться про Валерія Залужного, Андрія Білецького та Кирила Буданова.



