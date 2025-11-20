В Кремле жестко ответили на заявление Эрдогана о переговорах: громкие детали

На фоне переговоров между президентами Украины и Турции пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков решил высказаться о возможном возобновлении мирных переговоров. Он повторил пропагандистский тезис, что Киев вроде бы не хочет продолжать диалог, о чем пишут "Известия".

Фото: из открытых источников

Спикер Путина прокомментировал слова турецкого лидера Реджепа Эрдогана, который заявил о готовности содействовать новому раунду переговоров между Украиной и Россией. Песков уверяет, что Кремль открыт для контактов.

"Москва открыта к продолжению, открыта к переговорам. Та возникшая пауза она возникла, собственно, из-за нежелания киевского режима продолжать этот диалог", – заявил он.

В то же время, политолог Максим Несвитайлов отмечает, что Россия фактически не готова возвращаться к переговорам, а Китай продолжает поддерживать Путина в ведении войны.

По его словам, если Китай будет настаивать, то глава Кремля может остановиться на линии боестолкновения, которая будет на тот момент. Захваты других областей нереальны для России. Скорее всего, Путин это тоже поймет и потом пойдет на компромисс.

Напомним, что 19 ноября Владимир Зеленский находился с рабочим визитом в Турции, где провел переговоры с Реджепом Эрдоганом. Лидеры обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество, совместные проекты в военной сфере и координацию действий по усилению безопасности Украины. Значительное внимание было уделено дипломатическим вопросам и необходимости достижения справедливого и продолжительного мира.

Эрдоган также подчеркнул, что Турция готова рассматривать российские предложения по прекращению огня, если они будут способствовать "справедливому и продолжительному миру".

Как уже писали "Комментарии", историк Ярослав Грицак отмечает, что сегодня в публичном поле Украины выделяются три фигуры, которые могут возглавить страну в будущем. Речь идет о Валерии Залужном, Андрее Белецком и Кирилле Буданове.