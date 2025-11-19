Хто стане наступним президентом України: озвучено вкрай несподівані прізвища

Історик Ярослав Грицак зазначає, що сьогодні в публічному полі України виділяються три фігури, які потенційно можуть очолити країну в майбутньому. Йдеться про Валерія Залужного, Андрія Білецького та Кирила Буданова.

Фото: з відкритих джерел

Історик поділився цією оцінкою в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera, підкресливши, що національна стабільність України нині перебуває під загрозою. Основні виклики, на його думку, — це просування російських сил на фронті, економічні труднощі, цілеспрямовані атаки на енергетичну інфраструктуру, а також моральна та політична криза, яку поглибив корупційний скандал в енергетиці.

"Проблема полягає в тому, що проведення виборів під російськими бомбами неможливе. Доведеться чекати завершення війни", — пояснив Грицак.

За його словами, нині в Україні є три ключові національні лідери, які можуть стати альтернативою Володимиру Зеленському: посол у Великій Британії Валерій Залужний, очільник ГУР Кирило Буданов та командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький.

Італійське видання також наголошує, що корупційний скандал в енергетиці суттєво підірвав політичну перспективу Зеленського: його рейтинг серед громадян країни знизився. Журналістка Катя Нестеренко підкреслила, що єдиним шляхом відновлення довіри громадян є активне розслідування та негайна заміна корумпованих посадовців.

Нагадаємо, 10 листопада 2025 року НАБУ викрило масштабну корупційну схему в енергетичній сфері. Фігурантами справи стали високопосадовці, міністри та навіть близький друг президента Володимира Зеленського — Тимур Міндіч.

Як вже писали "Коментарі", сьогодні, 19 листопада, у Росії сталися вибухи, що викликали часткове відключення електропостачання у місті Рильськ Курської області. Губернатор регіону Олександр Хінштейн повідомив про інцидент, охарактеризувавши його як "підлу атаку" та звинувативши українські сили у нібито ударах по об’єктах цивільної енергетики. При цьому чиновник не згадав про численні удари російських військ по енергетичній інфраструктурі України.