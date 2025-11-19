Кто станет следующим президентом Украины: озвучены крайне неожиданные фамилии

Историк Ярослав Грицак отмечает, что сегодня в публичном поле Украины выделяются три фигуры, которые могут возглавить страну в будущем. Речь идет о Валерии Залужном, Андрее Белецком и Кирилле Буданове.

Историк поделился этой оценкой в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, подчеркнув, что национальная стабильность Украины находится под угрозой. Основные вызовы, по его мнению, это продвижение российских сил на фронте, экономические трудности, целенаправленные атаки на энергетическую инфраструктуру, а также моральный и политический кризис, который усугубил коррупционный скандал в энергетике.

"Проблема состоит в том, что проведение выборов под российскими бомбами невозможно. Придется ждать завершения войны", — объяснил Грицак.

По его словам, сейчас в Украине есть три ключевых национальных лидера, которые могут стать альтернативой Владимиру Зеленскому: посол в Великобритании Валерий Залужный, глава ГУР Кирилл Буданов и командир Третьего армейского корпуса Андрей Белецкий.

Итальянское издание также отмечает, что коррупционный скандал в энергетике подорвал политическую перспективу Зеленского: его рейтинг среди граждан страны снизился. Журналистка Катя Нестеренко подчеркнула, что единственным путем возобновления доверия граждан является активное расследование и срочная замена коррумпированных чиновников.

Напомним, 10 ноября 2025 года НАБУ разоблачило масштабную коррупционную схему в энергетической сфере. Фигурантами дела стали чиновники, министры и даже близкий друг президента Владимира Зеленского — Тимур Миндич.

