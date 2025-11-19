Сьогодні, 19 листопада, у Росії сталися вибухи, що викликали часткове відключення електропостачання у місті Рильськ Курської області. Губернатор регіону Олександр Хінштейн повідомив про інцидент, охарактеризувавши його як "підлу атаку" та звинувативши українські сили у нібито ударах по об’єктах цивільної енергетики. При цьому чиновник не згадав про численні удари російських військ по енергетичній інфраструктурі України.

Фото: з відкритих джерел

За словами Хінштейна, під удар потрапила підстанція у мікрорайоні Борівське, що спричинило часткове знеструмлення району. Крім того, внаслідок вибухів зупинилася одна з місцевих котелень, що ускладнило опалення та водопостачання для мешканців. Губернатор запевнив, що аварійні бригади вже розпочали роботи з відновлення електропостачання та пообіцяв, що мешканці не залишаться без допомоги.

"Ворог свідомо обирає об’єкти енергетики, намагаючись завдати шкоди цивільним, але паніку він не посіє", — наголосив Хінштейн. На момент публікації українська сторона офіційно не давала коментарів щодо цих звинувачень.

Військовий експерт Іван Ступак зазначає, що відключення електроенергії можливе у кількох російських регіонах, зокрема Бєлгороді, Брянську, Курську, Волгограді та Краснодарському краї. Водночас створити масштабні блекаути у Москві значно складніше, тому основна стратегічна мета України — вивести з ладу оборонні підприємства РФ, а не шкодити цивільній інфраструктурі великих міст.

