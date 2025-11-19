Сегодня, 19 ноября, в России произошли взрывы, вызвавшие частичное отключение электроснабжения в городе Рыльск Курской области. Губернатор региона Александр Хинштейн сообщил об инциденте, охарактеризовав его как "подлую атаку" и обвинив украинские силы в якобы ударах по объектам гражданской энергетики. При этом чиновник не упомянул о многочисленных ударах российских войск по энергетической инфраструктуре Украины.

Фото: из открытых источников

По словам Хинштейна, под удар попала подстанция в микрорайоне Боровское, что повлекло за собой частичное обесточивание района. Кроме того, в результате взрывов остановился один из местных котельных, что усложнило отопление и водоснабжение для жителей. Губернатор заверил, что аварийные бригады уже приступили к работе по восстановлению электроснабжения и пообещал, что жители не останутся без помощи.

"Враг сознательно выбирает объекты энергетики, пытаясь нанести ущерб гражданским, но панику он не посеет", — подчеркнул Хинштейн. На момент публикации украинская сторона официально не давала комментарии об этих обвинениях.

Военный эксперт Иван Ступак отмечает, что отключение электроэнергии возможно в нескольких российских регионах, в частности, Белгороде, Брянске, Курске, Волгограде и Краснодарском крае. В то же время, создать масштабные блекауты в Москве значительно сложнее, поэтому основная стратегическая цель Украины — вывести из строя оборонные предприятия РФ, а не вредить гражданской инфраструктуре крупных городов.

