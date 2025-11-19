logo

BTC/USD

82579

ETH/USD

2695.45

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россияне паникуют из-за "подлых атак ВСУ": масштабы поражений шокировали местных
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне паникуют из-за "подлых атак ВСУ": масштабы поражений шокировали местных

В Курской области в России жители остались без электроснабжения

19 ноября 2025, 14:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Сегодня, 19 ноября, в России произошли взрывы, вызвавшие частичное отключение электроснабжения в городе Рыльск Курской области. Губернатор региона Александр Хинштейн сообщил об инциденте, охарактеризовав его как "подлую атаку" и обвинив украинские силы в якобы ударах по объектам гражданской энергетики. При этом чиновник не упомянул о многочисленных ударах российских войск по энергетической инфраструктуре Украины.

Россияне паникуют из-за "подлых атак ВСУ": масштабы поражений шокировали местных

Фото: из открытых источников

По словам Хинштейна, под удар попала подстанция в микрорайоне Боровское, что повлекло за собой частичное обесточивание района. Кроме того, в результате взрывов остановился один из местных котельных, что усложнило отопление и водоснабжение для жителей. Губернатор заверил, что аварийные бригады уже приступили к работе по восстановлению электроснабжения и пообещал, что жители не останутся без помощи.

"Враг сознательно выбирает объекты энергетики, пытаясь нанести ущерб гражданским, но панику он не посеет", — подчеркнул Хинштейн. На момент публикации украинская сторона официально не давала комментарии об этих обвинениях.

Военный эксперт Иван Ступак отмечает, что отключение электроэнергии возможно в нескольких российских регионах, в частности, Белгороде, Брянске, Курске, Волгограде и Краснодарском крае. В то же время, создать масштабные блекауты в Москве значительно сложнее, поэтому основная стратегическая цель Украины — вывести из строя оборонные предприятия РФ, а не вредить гражданской инфраструктуре крупных городов.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Верховная Рада Украины одобрила отставку министра юстиции Германа Галущенко. За его увольнение проголосовали 323 депутата.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости