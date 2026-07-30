У Кремлі запанікували: у Раді пояснили, чому Росія раптом заговорила про "відсутність мобілізації"

Російська влада та пропагандисти синхронно почали запевняти населення, що нової хвилі мобілізації найближчим часом не буде. На думку народного депутата України Єгора Чернєва, така інформаційна кампанія не є випадковою і свідчить про кризу всередині кремлівської системи напередодні виборів до Держдуми.

Мобілізація у Росії. Фото: з відкритих джерел

За словами парламентаря, ще кілька місяців тому Кремль розраховував використати результати голосування за партію "Єдина Росія" як своєрідний мандат на подальше ведення війни та нову мобілізацію. Проте ситуація змінилася: війна дедалі більше втрачає підтримку серед росіян, а рейтинги провладної політичної сили стрімко падають.

Єгор Чернєв зазначає, що хоча влада РФ традиційно може сфальсифікувати результати виборів, зробити це буде значно складніше, якщо реальний рівень підтримки стане критично низьким. Саме тому Кремль, на його думку, зараз намагається штучно відокремити тему мобілізації від виборчої кампанії, щоб не відштовхнути виборців.

Водночас депутат переконаний, що без масштабного поповнення армії Росія не зможе реалізувати свої військові плани. Якщо ж рейтинг "Єдиної Росії" продовжить падати, Кремль може вдатися до іншого сценарію — запровадження воєнного стану.

За оцінкою Чернєва, у такому випадку влада РФ отримає можливість скасувати вибори, оголосити нову мобілізацію, посилити цензуру, обмежити доступ до зовнішнього інтернету та заборонити виїзд громадян за кордон. Формальним приводом можуть стати як провокації, так і удари по стратегічних об'єктах чи невдачі російської армії на фронті.

На думку нардепа, подібні кроки можуть стати не лише новим викликом для України, а й фактором, який прискорить внутрішню кризу російського режиму під тиском санкцій, військових втрат і економічного виснаження.

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