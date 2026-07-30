В Кремле запаниковали: в Раде объяснили, почему Россия вдруг заговорила об "отсутствии мобилизации"

Российские власти и пропагандисты синхронно начали уверять население, что новой волны мобилизации в ближайшее время не будет. По мнению народного депутата Украины Егора Чернева, такая информационная кампания не случайна и свидетельствует о кризисе внутри кремлевской системы накануне выборов в Госдуму.

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

По словам парламентария, еще несколько месяцев назад Кремль рассчитывал использовать результаты голосования за партию Единая Россия как своеобразный мандат на дальнейшее ведение войны и новую мобилизацию. Тем не менее, ситуация изменилась: война все больше теряет поддержку среди россиян, а рейтинги провластной политической силы стремительно падают.

Егор Чернев отмечает, что хотя власти РФ традиционно могут сфальсифицировать результаты выборов, сделать это будет гораздо сложнее, если реальный уровень поддержки станет критически низким. Именно поэтому Кремль, по его мнению, пытается искусственно отделить тему мобилизации от избирательной кампании, чтобы не оттолкнуть избирателей.

В то же время, депутат убежден, что без масштабного пополнения армии Россия не сможет реализовать свои военные планы. Если же рейтинг "Единой России" продолжит падать, Кремль может прибегнуть к другому сценарию — введению военного положения.

По оценке Чернева, в таком случае власти РФ получат возможность упразднить выборы, объявить новую мобилизацию, усилить цензуру, ограничить доступ к внешнему интернету и запретить выезд граждан за границу. Формальным поводом могут стать как провокации, так и удары по стратегическим объектам или неудачи русской армии на фронте.

По мнению нардепа, подобные шаги могут оказаться не только новым вызовом для Украины, но и фактором, который ускорит внутренний кризис российского режима под давлением санкций, военных потерь и экономического истощения.

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