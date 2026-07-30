Кремль заспокоює росіян: у США відповіли, чи буде у РФ мобілізація

Російська влада почала активно заперечувати підготовку до нової мобілізації, проте реальні дії Кремля свідчать, що такий сценарій залишається цілком імовірним. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши останні заяви російських чиновників та зміни у законодавстві РФ.

Мобілізація у Росії. Фото: з відкритих джерел

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що повідомлення про можливу мобілізацію є "українською пропагандою" та спробою дестабілізувати ситуацію перед виборами до Держдуми. За його словами, російська армія нібито повністю забезпечує себе контрактниками та добровольцями, тому потреби у примусовому призові немає.

Однак ISW звертає увагу на цілу низку факторів, які суперечать подібним заявам. Зокрема, українська розвідка раніше повідомляла про підготовку Росією масштабної мобілізаційної кампанії восени 2026 року. Крім того, у липні російська влада ухвалила кілька законів, які можуть полегшити проведення мобілізації, включаючи розширення можливостей укладання контрактів із Міноборони.

Додатковим сигналом аналітики називають зміни на державних підприємствах. За даними джерел, великі корпорації вже переглядають перелік співробітників, які мають право на відстрочку, що потенційно дає змогу збільшити мобілізаційний ресурс країни.

При цьому головною проблемою Кремля залишається нестача нових військовослужбовців. За оцінкою ISW, добровольча кампанія вже не забезпечує необхідної кількості особового складу. Попри постійне збільшення грошових виплат за підписання договору, Росія ризикує не виконати річний план набору військовослужбовців.

В Інституті вивчення війни вважають, що найближчими місяцями Володимир Путін може зіткнутися з непростим вибором: продовжувати дорогу кампанію із залучення добровольців або перейти до нової форми примусової мобілізації, якщо ситуація на фронті вимагатиме швидкого поповнення армії.

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