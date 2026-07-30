Кремль успокаивает россиян: в США ответили, будет ли в РФ мобилизация

Российские власти начали активно отрицать подготовку к новой мобилизации, однако реальные действия Кремля свидетельствуют, что такой сценарий остается вполне вероятным. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW), проанализировав последние заявления российских чиновников и изменения в законодательстве РФ.

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что сообщения о возможной мобилизации являются "украинской пропагандой" и попыткой дестабилизировать ситуацию перед выборами в Госдуму. По его словам, российская армия якобы полностью обеспечивает себя контрактниками и добровольцами, поэтому необходимости в принудительном призыве нет.

Однако ISW обращает внимание на целый ряд факторов, которые противоречат подобным заявлениям. В частности, украинская разведка ранее сообщала о подготовке Россией масштабной мобилизационной кампании осенью 2026 года. Кроме того, в июле российские власти приняли несколько законов, которые могут облегчить проведение мобилизации, включая расширение возможностей заключения контрактов с Минобороны.

Дополнительным сигналом аналитики называют изменения на государственных предприятиях. По данным источников, крупные корпорации уже пересматривают перечень сотрудников, имеющих право на отсрочку, что потенциально позволяет увеличить мобилизационный ресурс страны.

При этом главной проблемой Кремля остается нехватка новых военнослужащих. По оценке ISW, добровольческая кампания уже не обеспечивает необходимого количества личного состава. Несмотря на постоянное увеличение денежных выплат за подписание контракта, Россия рискует не выполнить годовой план набора военнослужащих.

В Институте изучения войны считают, что в ближайшие месяцы Владимир Путин может столкнуться с непростым выбором: продолжать дорогостоящую кампанию по привлечению добровольцев или перейти к новой форме принудительной мобилизации, если ситуация на фронте потребует быстрого пополнения армии.

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