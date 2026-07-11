У Кремлі занервували після рішення Трампа щодо Patriot: якими наслідками погрожує Москва

Рішення адміністрації Дональда Трампа надати Україні ліцензію на виробництво ракет для систем Patriot викликало помітну реакцію у Кремлі. Хоча офіційна Москва уникає заяв про ескалацію, там визнають, що нові кроки Вашингтона здатні суттєво вплинути на подальший розвиток війни та переговорного процесу.

Кремль. Фото: із відкритих джерел

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія вважає подібний підхід помилковим. За його словами, посилення американської військової підтримки України нібито не наблизить мирне врегулювання, а лише змусить Москву розширювати так звану "буферну зону".

При цьому Кремль продовжує стверджувати, що зацікавлений у дипломатичному вирішенні конфлікту та не виключає нової телефонної розмови між Володимиром Путіним та Дональдом Трампом. Водночас російська сторона, як і раніше, відкидає ініціативи Києва щодо повного припинення вогню та особистої зустрічі лідерів двох країн.

Особливої уваги в Росії привернули заяви самого Трампа, зроблені під час саміту НАТО в Анкарі. Президент США несподівано високо оцінив діяльність Володимира Зеленського, зазначивши, що український лідер "зробив приголомшливу роботу". Крім того, Трамп повідомив, що Вашингтон дозволить Україні самостійно виготовляти ракети Patriot за американською ліцензією.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Росії стає дедалі важче захищати власний повітряний простір, а розвиток українського виробництва сучасних ракет може змінити ситуацію на полі бою та створити додаткові стимули для переговорів.

Водночас експерти попереджають, що запуск виробництва Patriot в Україні вимагатиме значного часу. Через складність технологій, суворого контролю з боку США та необхідність створення виробничої бази серійний випуск таких ракет може розпочатися лише за кілька років. Проте сам факт ухваленого рішення вже розглядається як важливий політичний сигнал Кремлю щодо готовності Вашингтона розширювати довгострокову військову підтримку України.

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