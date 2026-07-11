В Кремле занервничали после решения Трампа по Patriot: какими последствиями грозит Москва

Решение администрации Дональда Трампа предоставить Украине лицензию на производство ракет для систем Patriot вызвало заметную реакцию в Кремле. Хотя официальная Москва избегает заявлений об эскалации, там признают, что новые шаги Вашингтона способны существенно повлиять на дальнейшее развитие войны и переговорного процесса.

Кремль. Фото: из открытых источников

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия считает подобный подход ошибочным. По его словам, усиление американской военной поддержки Украины якобы не приблизит мирное урегулирование, а лишь вынудит Москву расширять так называемую "буферную зону".

При этом Кремль продолжает утверждать, что заинтересован в дипломатическом решении конфликта и не исключает нового телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Одновременно российская сторона по-прежнему отвергает инициативы Киева о полном прекращении огня и личной встрече лидеров двух стран.

Особое внимание в России привлекли заявления самого Трампа, сделанные во время саммита НАТО в Анкаре. Президент США неожиданно высоко оценил деятельность Владимира Зеленского, отметив, что украинский лидер "проделал потрясающую работу". Кроме того, Трамп сообщил, что Вашингтон разрешит Украине самостоятельно производить ракеты Patriot по американской лицензии.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что России становится все труднее защищать собственное воздушное пространство, а развитие украинского производства современных ракет может изменить ситуацию на поле боя и создать дополнительные стимулы для переговоров.

Вместе с тем эксперты предупреждают, что запуск производства Patriot в Украине потребует значительного времени. Из-за сложности технологий, строгого контроля со стороны США и необходимости создания производственной базы серийный выпуск таких ракет может начаться лишь через несколько лет. Однако сам факт принятого решения уже рассматривается как важный политический сигнал Кремлю о готовности Вашингтона расширять долгосрочную военную поддержку Украины.

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