Patriot, Трамп и новые правила игры: что на самом деле получила Украина после саммита НАТО

Саммит НАТО в Турции стал площадкой для неожиданного изменения риторики президента США Дональда Трампа в отношении Украины. Если еще несколько месяцев назад американский лидер открыто критиковал Владимира Зеленского, то теперь его заявления повлекли за собой осторожный оптимизм среди европейских союзников, увидевших признаки возможного пересмотра политики Вашингтона. Какие выводы выводятся после заявлений Трампа? Чем завершился саммит НАТО для Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Саммит НАТО. Фото: из открытых источников

Украине удалось избежать негативного сценария

Политический эксперт Александр Кондратенко отметил, что саммит НАТО в Анкаре стал, пожалуй, одним из самых неоднозначных за последнее время. Главной его особенностью были даже не итоговые документы, а смена риторики президента США Дональда Трампа в отношении Украины. Западные СМИ фактически единодушно назвали это неожиданным сигналом для союзников.

"Но я бы не спешил говорить о кардинальном изменении политики Дональда Трампа в отношении Украины. В первую очередь изменилась риторика, а не стратегия. Следует понимать, что любые внешнеполитические заявления президента США имеют и внутриполитическое измерение. Трамп традиционно строит свой политический образ как политика, достигающего результатов благодаря жестким переговорам. Поэтому сегодня он демонстрирует американскому обществу, что союзники по НАТО увеличивают расходы на оборону, Украина остается партнером США, а Вашингтон сохраняет роль главного арбитра в вопросах европейской безопасности. Это выгодная политическая позиция и внутри Соединенных Штатов, и на международной арене", – отметил Александр Кондратенко.

Он продолжает, что главный политический результат саммита заключается даже не в отдельных заявлениях, а в том, что Украине удалось избежать негативного сценария. В преддверии саммита существовали серьезные опасения относительно возможного охлаждения отношений между Вашингтоном и Киевом, жестких заявлений Дональда Трампа, сокращения поддержки Украины или нового публичного конфликта между Трампом и Зеленским.

"Однако ни один из этих сценариев не реализовался. Напротив, союзники подтвердили готовность продолжать военную помощь, а встреча президентов продемонстрировала сохранение политического диалога. В большой дипломатии отсутствие негативных решений иногда является не менее важным результатом, чем принятие новых. Именно поэтому этот саммит можно оценивать как политический успех Украины: он не принес стратегического прорыва, но и не допустил реализации рисков, еще несколько недель назад выглядевших вполне реальными. Наибольший информационный резонанс вызвали заявления по поводу возможного лицензионного производства ракет для систем Patriot. Однако именно этот пункт, по-моему, требует наиболее критического осмысления. Не следует путать политические сигналы с реальными производственными возможностями. В международной оборонной политике между политической договоренностью и запуском серийного производства часто проходят годы", – отметил собеседник портала "Комментарии".

По его словам, Patriot – это одна из самых сложных и защищенных оборонных программ США. Речь идет не только о самой ракете, но и о комплексе критических технологий: системы наведения, программное обеспечение, радиолокационные решения, специальные материалы и элементы электроники, экспорт которых жестко контролируется американским законодательством.

"Именно поэтому скептически оцениваю перспективу передачи Украине полного цикла производства или всего пакета технологий", – подчеркнул Александр Кондратенко.

По его мнению, даже если политическое решение уже существует, это еще не означает его быстрой реализации. Построение производственных мощностей, сертификация предприятий, подготовка специалистов, интеграция в производственные цепи американского оборонно-промышленного комплекса и вопросы защиты таких объектов в условиях войны – это задачи, требующие значительного времени и многомиллиардных инвестиций.

"Поэтому гораздо реалистичнее предполагать, что на первом этапе речь может идти о локализации производства отдельных компонентов, сервисном обслуживании или сборке по лицензии, а не о полном трансфере технологий. В то же время, сам факт появления таких переговоров является важным политическим сигналом: Украину все больше рассматривают не только как получателя военной помощи, а как потенциального партнера в совместном производстве современного вооружения. Но сегодня это скорее стратегическая перспектива, чем проект, который можно реализовать в ближайшее время. В более широком геополитическом измерении этот саммит еще раз подтвердил, что война России против Украины давно вышла за рамки двустороннего военного конфликта. Сегодня Украина является одним из ключевых театров глобального соперничества между ведущими центрами силы, где переплетаются безопасные, экономические и технологические интересы. В то же время, это не единственная точка такого противостояния. Мы видим усиление конкуренции вокруг Индо-Тихоокеанского региона, Тайваня, Ближнего Востока, Арктики, энергетических маршрутов и борьбы за критически важные технологии. В этом контексте украинская война является лишь одним из элементов более широкой трансформации мирового порядка", – отметил эксперт.

Он замечает, не менее важна и роль Китая. Пекин формально пытается сохранять дистанцию от войны, однако одновременно использует ситуацию для усиления своих геополитических позиций.

"Ослабление России из-за длительного противостояния с Западом, роста экономической зависимости Москвы от китайского рынка и отвлечения значительной части ресурсов США и Европы на украинское направление объективно создают для Китая дополнительные стратегические возможности. Именно поэтому оценивать любые саммиты по Украине следует не только через призму отдельных заявлений или пакетов помощи, а как часть значительно более широкого процесса формирования новой архитектуры международной безопасности, где решения, принятые сегодня, могут определять баланс сил на десятилетие вперед", – подытожил Александр Кондратенко.

Это еще не полная дипломатическая победа, но позитивная динамика

Народный депутат Верховной Рады VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов отметил, что пресс-конференция Дональда Трампа с Владимиром Зеленским действительно дает основания для сдержанного оптимизма по поводу глобального подхода к завершению войны.

"Задачей президента Украины на эту встречу было убедить Трампа в реалистичности и справедливости украинского плана – остановка боевых действий по линии фронта, гарантии безопасности для Украины и отсутствие политических уступок. Трамп заявил, что украинские дальнобойные удары эффективны и приближают мир – то есть, "мир через эскалацию". Трамп подтвердил предоставление лицензий на производство ракет для "Петриот" – это месседж о вкладе в концепцию сильной Украины с современным ВПК. Трамп планирует звонить прямо сегодня в Москву и предлагать новый план, который, вероятно, будет отличаться от "духа Анкориджа" в лучшую для Украины сторону", – отметил эксперт.

Игорь Попов отмечает, что это еще не полная дипломатическая победа и риски и нюансы остаются, но динамика положительная.

"И мы видим, как тяжело работать с Трампом сегодня, когда он заведен возобновлением войны в Иране, имеет претензии к европейцам и занимается всем и сразу", – отметил эксперт.

Ранее "Комментарии" писали – Трамп неожиданно изменил курс по Украине: в НАТО заговорили о переломном моменте.



