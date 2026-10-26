Офіційні представники Російської Федерації прокоментували можливість масштабування локальних гуманітарних угод. У Москві вважають, що поточний досвід взаємодії на півдні України може бути використаний і на інших відтинках фронту.

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

"Механізм припинення вогню в Олешках може стати прикладом для досягнення аналогічних домовленостей і на інших ділянках", — заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Він також висловив сподівання російської сторони на те, що Україна в повному обсязі виконає зобов'язання, взяті в межах цієї гуманітарної операції у Херсонській області.

Водночас у Кремлі підкреслюють, що локальні домовленості не означають загального заморожування бойових дій на фронті.

"Рішення про продовження тристоронніх переговорів не передбачає обмежень у бойових діях", — наголосив Пєсков, відповідаючи на відповідне запитання журналістів.

За його словами, попри роботу над гуманітарними механізмами, загальний хід військової кампанії залишається без змін.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Кремлі озвучили офіційну позицію щодо майбутніх дипломатичних треків із врегулювання українського конфлікту. Речник російського президента Дмитро Пєсков розкрив деталі запланованої зустрічі в ОАЕ, прокоментував ритмічність паливних поставок за океан та оцінив залученість європейських партнерів.

Офіційна Москва підтвердила, що найближчий раунд дипломатичних переговорів відбудеться у першій половині листопада поточного року.

