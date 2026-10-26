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Недилько Ксения
Офіційні представники Російської Федерації прокоментували можливість масштабування локальних гуманітарних угод. У Москві вважають, що поточний досвід взаємодії на півдні України може бути використаний і на інших відтинках фронту.
Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел
Він також висловив сподівання російської сторони на те, що Україна в повному обсязі виконає зобов'язання, взяті в межах цієї гуманітарної операції у Херсонській області.
Водночас у Кремлі підкреслюють, що локальні домовленості не означають загального заморожування бойових дій на фронті.
За його словами, попри роботу над гуманітарними механізмами, загальний хід військової кампанії залишається без змін.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Кремлі озвучили офіційну позицію щодо майбутніх дипломатичних треків із врегулювання українського конфлікту. Речник російського президента Дмитро Пєсков розкрив деталі запланованої зустрічі в ОАЕ, прокоментував ритмічність паливних поставок за океан та оцінив залученість європейських партнерів.
Офіційна Москва підтвердила, що найближчий раунд
дипломатичних переговорів відбудеться у першій половині листопада поточного
року.