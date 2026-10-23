Переговори в Абу-Дабі: Пєсков назвав терміни тристоронньої зустрічі РФ — США — Україна

У Кремлі озвучили офіційну позицію щодо майбутніх дипломатичних треків із врегулювання українського конфлікту. Речник російського президента Дмитро Пєсков розкрив деталі запланованої зустрічі в ОАЕ, прокоментував ритмічність паливних поставок за океан та оцінив залученість європейських партнерів.

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

Офіційна Москва підтвердила, що найближчий раунд дипломатичних переговорів відбудеться у першій половині листопада поточного року.

"Переговори, заплановані в листопаді в Абу-Дабі, — наголосив речник Кремля, відповідаючи на запитання щодо складу учасників, — будуть в тристоронньому форматі РФ — США — Україна".

Коментуючи ймовірну участь європейської сторони у цьому процесі, Пєсков зауважив, що доцільність появи спеціального представника від Євросоюзу безпосередньо залежатиме від тієї стратегічної лінії, яку врешті-решт обере Брюссель. Водночас він визнав, що вибудувати глобальну європейську архітектуру безпеки без інших регіональних гравців неможливо, проте стартовий діалог розпочнеться саме у тристоронньому полі.

Головним вектором майбутнього саміту в ОАЕ стане обговорення взаємних гарантій стабільності після завершення гарячої фази протистояння.

"Путін позначив тему тристоронніх переговорі, — акцентував Дмитро Пєсков, окреслюючи ключовий порядок денний лідерів, — це питання безпеки для РФ і України після виходу на мирне урегулювання".

Спікер додав, що безпековий трек є фундаментальним, адже без його комплексного розв'язання досягти загального миру не вдасться. При цьому позиція Кремля полягає у недопущенні нав'язування будь-кому чужих поглядів на світоустрій.

Крім того, у Москві прокоментували ймовірні контакти на найвищому рівні у Китаї за участю лідерів трьох ядерних держав. Пєсков погодився, що гіпотетична зустріч Володимира Путіна, Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна має колосальне значення, проте закликав не проводити історичних паралелей і підкреслив, що це не "нова Ялта".

Також представник Кремля відреагував на чутки довкола гуманітарних треків та економічних операцій. Він категорично спростував інформацію медіа про те, що нещодавнє звільнення американського вчителя Стівена Хаббарда нібито було таємним обміном на керівника медійного проєкту "Рибар" Михайла Звінчука.

Торкнувшись теми енергетичного експорту, Пєсков зауважив, що відповідні офіційні повідомлення від профільного міністерства енергетики щодо першого танкера з російським дизпаливом до США вже оприлюднені.

"Наступні відправки, — резюмував прессекретар російського лідера, підтверджуючи сталість паливного коридору, — будуть ритмічно продовжуватися".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські вимоги можуть виходити далеко за межі неокупованої частини Донбасу. Кремль також зацікавлений у тому, щоб обмежити участь США в питаннях української безпеки. Таку думку висловив американський політик-республіканець Борис Пінкус, коментуючи перспективи переговорів між Україною, Росією та Сполученими Штатами.