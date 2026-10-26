Официальные представители русской Федерации прокомментировали возможность масштабирования локальных гуманитарных соглашений. В Москве считают, что текущий опыт взаимодействия на юге Украины может быть использован и на других участках фронта.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

"Механизм прекращения огня в Олешках может стать примером для достижения аналогичных договоренностей и на других участках", — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также выразил надежду на то, что Украина в полном объеме выполнит обязательства, взятые в рамках этой гуманитарной операции в Херсонской области.

В то же время в Кремле подчеркивают, что локальные договоренности не означают всеобщей заморозки боевых действий на фронте.

"Решение о продолжении трехсторонних переговоров не предусматривает ограничений в боевых действиях", — подчеркнул Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

По его словам, несмотря на работу над гуманитарными механизмами, общий ход военной кампании остается без изменений.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Кремле озвучили официальную позицию по поводу будущих дипломатических треков по урегулированию украинского конфликта. Представитель российского президента Дмитрий Песков раскрыл детали запланированной встречи в ОАЭ, прокомментировал ритмичность топливных поставок за океан и оценил вовлеченность европейских партнеров.

Официальная Москва подтвердила, что ближайший раунд дипломатических переговоров состоится в первой половине ноября этого года.

