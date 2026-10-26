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Недилько Ксения
Официальные представители русской Федерации прокомментировали возможность масштабирования локальных гуманитарных соглашений. В Москве считают, что текущий опыт взаимодействия на юге Украины может быть использован и на других участках фронта.
Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников
Он также выразил надежду на то, что Украина в полном объеме выполнит обязательства, взятые в рамках этой гуманитарной операции в Херсонской области.
В то же время в Кремле подчеркивают, что локальные договоренности не означают всеобщей заморозки боевых действий на фронте.
По его словам, несмотря на работу над гуманитарными механизмами, общий ход военной кампании остается без изменений.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Кремле озвучили официальную позицию по поводу будущих дипломатических треков по урегулированию украинского конфликта. Представитель российского президента Дмитрий Песков раскрыл детали запланированной встречи в ОАЭ, прокомментировал ритмичность топливных поставок за океан и оценил вовлеченность европейских партнеров.
Официальная Москва подтвердила, что ближайший раунд дипломатических переговоров состоится в первой половине ноября этого года.