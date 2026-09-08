Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров розкритикував вимогу щодо відновлення міжнародно визнаних кордонів України 1991 року. Очільник МЗС РФ повторив наративи кремлівської пропаганди та заявив, що частина західних країн нібито наполягає на такому сценарії, не враховуючи інтересів населення окупованих Росією українських територій.

Сергій Лавров. Фото з відкритих джерел

Лавров в ефірі російського пропагандистського телеканалу "Перший канал" прокоментував можливі підходи до закінчення війни Росії проти України. За словами глави МЗС РФ, вимога повернути Україну до кордонів 1991 року означатиме, що люди, яких Москва називає "російськомовними" або "людьми російської культури", знову опиняться під контролем Києва. Лавров назвав це "концтабором", повторюючи одну з ключових тез російської пропаганди.

Російський дипломат заявив, що серед західних політиків нібито існують різні погляди на можливе завершення війни. За його словами, одна частина виступає за відновлення кордонів України 1991 року, тоді як інша допускає завершення бойових дій з урахуванням нинішньої ситуації на лінії фронту.

Нагадаємо, що Україна послідовно наголошує на необхідності відновлення своєї територіальної цілісності та дотриманні міжнародного права. Кордони України 1991 року — це кордони, визнані міжнародним співтовариством після проголошення незалежності держави.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Сергій Лавров заявив про нібито готовність Росії продовжувати переговори з Україною з одночасним веденням бойових дій.

Також "Коментарі" писали, що Путін поставив новий дедлайн щодо захоплення Донбасу.