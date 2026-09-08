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В Кремле заговорили о возвращении Украины к границам 1991 года: что заявил Лавров

Глава МИД РФ Лавров выступил против возвращения Украины к границам 1991 года и обвинил Запад

8 сентября 2026, 22:35
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Slava Kot

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подверг критике требование о восстановлении международно признанных границ Украины в 1991 году. Глава МИД РФ повторил нарративы кремлевской пропаганды и заявил, что часть западных стран якобы настаивает на таком сценарии, не считая интересов населения оккупированных Россией украинских территорий.

В Кремле заговорили о возвращении Украины к границам 1991 года: что заявил Лавров

Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Лавров в эфире российского пропагандистского телеканала Первый канал прокомментировал возможные подходы к окончанию войны России против Украины. По словам главы МИД РФ, требование вернуть Украину к границам 1991 года будет означать, что люди, которых Москва называет "русскоязычными" или "людьми русской культуры", снова окажутся под контролем Киева. Лавров назвал это "концлагерем", повторяя один из ключевых тезисов российской пропаганды.

Российский дипломат заявил, что среди западных политиков якобы существуют разные взгляды на возможное завершение войны. По его словам, одна часть выступает за восстановление границ Украины в 1991 году, в то время как другая допускает завершение боевых действий с учетом нынешней ситуации на линии фронта.

Напомним, что Украина последовательно подчеркивает необходимость восстановления своей территориальной целостности и соблюдения международного права. Границы Украины 1991 года – это границы, признанные международным сообществом после провозглашения независимости государства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сергей Лавров заявил о якобы готовности России продолжать переговоры с Украиной с одновременным ведением боевых действий.

Также "Комментарии" писали, что Путин поставил новый дедлайн по захвату Донбасса.



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