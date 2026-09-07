Путін поставив новий дедлайн щодо Донбасу: у РФ назвали дату

Російське військово-політичне керівництво знову визначило нові терміни для захоплення Донбасу, однак російські військові просять більше часу. Про нові дедлайни заявив заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса.

Путін поставив новий дедлайн щодо захоплення Донбасу

За словами Павла Паліси, Росія вже близько 15 разів переносила терміни виходу на адміністративні кордони Донецької області. Попри багаторічні спроби, російським військам не вдалося досягти поставленої мети. Заступник керівника ОП стверджує, що тепер у Москві встановили нові терміни. Володимир Путін прагне захопити Донбас до кінця 2026 року, тоді як військові просять продовжити термін до 31 березня 2027-го.

Паліса зазначив, що українська сторона детально обговорила російські плани та ситуацію на фронті з американськими спецпосланцями Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. У зустрічі також брали участь керівник Офісу президента, головнокомандувач ЗСУ, начальник ГУР та командувач Повітряних сил.

Український посадовець наголосив, що просування російської армії супроводжується значними втратами. За його словами, за кожен здобутий квадратний кілометр території РФ платить сотнями загиблих і поранених військовослужбовців.

Окремо під час зустрічі йшлося про російські повітряні атаки. Паліса назвав новим викликом використання реактивних дронів. Водночас він заявив, що Росія не продемонструвала власного технологічного прориву у їхньому створенні. За словами заступника керівника ОП, Україна вже працює над засобами протидії новій загрозі, зокрема над дронами-перехоплювачами.

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