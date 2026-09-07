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Путин поставил новый дедлайн по Донбассу: в РФ назвали дату

Павел Палиса заявил, что Путин требует захватить Донбасс до конца 2026 года.

7 сентября 2026, 23:10
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Slava Kot

Российское военно-политическое руководство снова определило новые сроки для захвата Донбасса, однако российские военные просят больше времени. О новых дедлайнах заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса.

Путин поставил новый дедлайн по Донбассу: в РФ назвали дату

Путин поставил новый дедлайн по захвату Донбасса

По словам Павла Палисы, Россия уже около 15 раз переносила сроки выхода на административные границы Донецкой области. Несмотря на многолетние попытки, русским войскам не удалось достичь поставленных целей. Замруководителя ОП утверждает, что теперь в Москве установили новые сроки. Владимир Путин стремится захватить Донбасс до конца 2026 года, в то время как военные просят продлить срок до 31 марта 2027-го.

Палиса отметил, что украинская сторона подробно обсудила российские планы и ситуацию на фронте с американскими спецпосланниками Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Во встрече также участвовали руководитель Офиса президента, главнокомандующий ВСУ, начальник ГУР и командующий Воздушными силами.

Украинское чиновник отметил, что продвижение российской армии сопровождается значительными потерями. По его словам, за каждый добытый квадратный километр территории РФ платит сотнями погибших и раненых военнослужащих.

Отдельно во время встречи речь шла о российских воздушных атаках. Палиса назвал новым вызовом использование реактивных дронов. В то же время, он заявил, что Россия не продемонстрировала собственного технологического прорыва в их создании. По словам заместителя руководителя ОП, Украина уже работает над средствами противодействия новой угрозе, в частности, над дронами-перехватчиками.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский назвал неожиданное место для новых мирных переговоров.



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Источник: https://t.me/PavloPalisa/296
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