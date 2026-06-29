У Кремлі заговорили про невідворотне: до чого готують росіян

У Росії заговорили про необхідність завершення війни проти України та встановлення хоч і ганебного, але миру.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Військовий ЗСУ, політолог, військовий аналітик Кирило Сазонов розповів, що вказує на підготовку населення РФ до миру. Військовий розповів, що один із російських істориків, “обласканий владою”, розповів на широкий загал про необхідність миру.

“Він викладає думку, яка, скажімо так, близько до офіційного. Трохи може вагатися, відхилятися, доводити, але це вірний воїн російської, кремлівської пропаганди", — зазначив військовий.

Сазонов зауважив, що російський історик в ефірі розповів про інші принципи та стратегію.

"І це вже навіть не тестування громадської думки, а скоріше підготовка до того, що світ за будь-яку ціну, мабуть, зараз найреальніший вихід. Будь-який інший вихід гірший", — розповів Сазонов.

При цьому, зазначив політолог, критикувати думку цього історика не буде ніхто — усі у РФ знають “правила гри”.

"Вважайте це досить серйозною позицією, яка йде із Кремля. Він визнав, що розмови про продовження війни за будь-яку ціну для Росії можуть закінчитися не більше, не менше, а катастрофою. Ось, за його словами, якщо серйозно обговорювати загрозу ядерної війни та навіть розселення населення по країні, то це вже означає фактичну ліквідацію держави, параліч промисловості та відкат до кам'яного віку… Він каже прямо, що краще піти на похабне перемир'я, зберегти вже зайняті території і визнати існування України в її нинішньому вигляді, чим продовжувати рухатися далі до ще тяжчих наслідків”, — розповів про настрої у РФ Сазонов.

За словами українського військового, РФ не збирається здаватися, Путін не збирається здаватися. Вони, зазначив Сазонов, будуть пробувати різні варіанти.

“Але віри в те, що у відкритій війні вони переможуть вже, видно, немає. І шукають варіанти для похабного миру”, — підсумував військовий.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому у Кремлі різко змінили риторику.



